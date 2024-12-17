Дикие ягодки. Владислав Бакальчук собирается снимать фильм про Wildberries

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Сюжет основан на личных воспоминаниях Владислава Бакальчука, материалах семейного архива и историях друзей

16 декабря Владислав Бакальчук анонсировал старт работы над фильмом-байопиком о компании Wildberries. По его словам, это будет лента про любовь, семью и создание бизнеса.

«Эта история заслуживает того, чтобы быть рассказанной — со всеми взлетами и падениями, любовью и крепкой семьей, кризисами и победами. В ней есть все: яркие герои, хрестоматийные злодеи и — главное — счастливый финал, в котором я уверен на все 100», — рассказал Бакальчук.

Читайте также:

Рабочее название фильма — «Дикие ягодки». В основе сценария лежат воспоминания Владислава, семейные архивы и рассказы его друзей. Команда ведет переговоры с продюсерами и режиссерами, а также готовит заявку на софинансирование в «Фонд кино». Бюджет картины составляет 200 млн рублей.

17 декабря Владислав Бакальчук раскрыл подробности одной из сюжетных линий фильма. Он рассказал, как в Wildberries появился IT-отдел.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук поженились в начале 2000-х. В 2004 году основали Wildberries. Сейчас пара находится в сложном бракоразводном процессе.

После сделки Wildberries c компанией Russ Владислав обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино с 19 декабря будут показывать российские комедии «Братья», «Елки 11» и «Домовенок Кузя».

Бизнес-сообщество Кино Кинопрокат отдых Развлечения События

Новости

Дикие ягодки. Владислав Бакальчук собирается снимать фильм про Wildberries
Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом на новогодние праздники запустят туристический ретропоезд. Узнали расписание
В Краснодаре 24 многоэтажки и два детсада остались без отопления из-за утечки сетей
«Сердце разрывается от таких кадров». В Краснодарском крае ищут волонтеров для спасения птиц, пострадавших от разлива нефти
«Если все пойдет по плану». В Краснодаре трамваи по Московской могут запустить 18 декабря
В одной из многоэтажек Юбилейного микрорайона Краснодара уже 2 месяца нет отопления

Лента новостей

Реклама на сайте