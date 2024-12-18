ГК ТОЧНО наградили за вклад в развитие юга России

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) получил диплом за вклад в развитие городской среды юга России на ежегодной деловой премии аналитического центра «Эксперт Юг»

Деловое медиа «Эксперт Юг» провело в Ростове-на-Дону ежегодное светское мероприятие для региональных лидеров мнений, экспертного сообщества и партнёров. Аналитики издания отметили вклад компаний и руководителей в развитие Южного федерального округа в уходящем году.

По итогам 2024 года владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов вошел в топ-5 руководителей, которые добились успеха национального значения. Под руководством Амосова девелопер стал самым быстрорастущим на юге страны — с 2013 года группа компаний ТОЧНО накопила в портфеле более 3,6 млн кв. метров жилья и коммерческой недвижимости для любых сценариев жизни. Сегодня федеральный девелопер входит в топ-5 крупнейших застройщиков страны по объемам строительства и список системообразующих предприятий России.

География проектов девелопера охватывает 12 городов в 5 регионах страны. По данным аналитиков «Эксперта», за 2024 год ГК ТОЧНО увеличил объём строящегося жилья на 58% и занял шестую позицию всероссийского рейтинга застройщиков от ЕРЗ.РФ. Аналитический центр также назвал ТОЧНО самым быстрорастущим южным девелопером — в 2024 году ГК ТОЧНО построила более 400 тысяч кв. метров жилья.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Успехи девелопера отметили также специальным дипломом «За вклад в развитие городской среды юга России». Награду получил коммерческий директор ГК ТОЧНО в Ростове-на-Дону Виталий Пархоменко.

«Район на всю жизнь»: ГК ТОЧНО построит в Ростове-на-Дону жилой комплекс за 57 млрд рублей

«Считаем запуск нового проекта «Столицыно» в Ростове-на-Дону главным событием 2024 года. Готовились к выходу в регион больше года, инвестируем в «район на всю жизнь» (так мы его называем ) 57 млрд рублей. Переосмыслим городскую среду: сделаем ее комфортной, безопасной, инновационной и вдохновляющей. Уверены, это только начало: будем радовать жителей Ростова интересными проектами. 2025-й — год вызовов, но я уверен, что мы справимся и зададим новый вектор развития для региона и юга страны», — отметил Виталий Пархоменко.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО