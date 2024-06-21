ГК ТОЧНО наградили за комплексное развитие Южного федерального округа

REPA выявляет лидеров девелоперского рынка в более чем 40 номинациях, разделенных на три блока: готовые проекты, архитектурные концепции, компании и технологии. Организаторы премии — ассоциация REPA и форум недвижимости «Движение».

Премия прошла в два этапа. На первом оргкомитет определил наиболее выдающиеся объекты недвижимости и пригласил их к участию. На втором жюри посетили готовые объекты финалистов и проверили их соответствие стандартам качества.