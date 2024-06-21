ГК ТОЧНО наградили за комплексное развитие Южного федерального округа

Реклама ООО "Точно Маркетинг" ИНН: 2312316395 ERID: j1SVHyf65EC2YFmqf
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото предоставлено ассоциацией REPA
    © Фото предоставлено ассоциацией REPA

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стал лауреатом международной премии в сфере недвижимости Real Estate Property Awards (REPA)

REPA выявляет лидеров девелоперского рынка в более чем 40 номинациях, разделенных на три блока: готовые проекты, архитектурные концепции, компании и технологии. Организаторы премии — ассоциация REPA и форум недвижимости «Движение».

Премия прошла в два этапа. На первом оргкомитет определил наиболее выдающиеся объекты недвижимости и пригласил их к участию. На втором жюри посетили готовые объекты финалистов и проверили их соответствие стандартам качества.  

ГК ТОЧНО установила интерактивную стену с предсказаниями на VK Fest в Сочи:

Победителей REPA объявили 19 июня на церемонии награждения в Сочи. Группе компаний ТОЧНО вручили диплом в специальной номинации «За комплексное развитие Южного федерального округа». 

«Стратегия ГК ТОЧНО заключается в комплексном развитии территории. Наша команда много лет наращивает экспертизу в том, как создавать полноценную среду для комфортной жизни. Мы уже добились серьезных результатов и получили за них награду от международной премии REPA. Признание в отрасли — это вызов делать свою работу еще лучше», —  отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.

Как писали Юга.ру, парк «Родные просторы»* в краснодарском поселке Знаменский также вышел в финал премии REPA в номинации «Некоммерческие общественные пространства».

*Застройщик — ООО СЗ «ЮГСТРОЙИМПЕРИАЛ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Благоустройство ГК ТОЧНО Жилье Инфраструктура Награды Недвижимость Строительство

Новости

В Новороссийске появятся пять новых особо охраняемых природных территорий
РЖД предупредили, что интернет-мошенники продают билеты на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск
В аэропорту Сочи произошла массовая задержка рейсов
Погода в Краснодаре: на выходных будет жарко и без осадков
В Анапе запретили плавать на надувных матрасах и катамаранах
Из Таганрога запустят ежедневный автобус в Сочи

Лента новостей

Улыбнись чистому городу
18 июня, 17:10
Улыбнись чистому городу
Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
Вчера, 10:31
В Славянске-на-Кубани дрон упал на жилой дом
В Краснодарском крае впервые погиб мирный житель
Жара до +35 градусов, гроза и град
Вчера, 09:28
Жара до +35 градусов, гроза и град
Какая погода ожидается в Краснодарском крае 20 июня

Реклама на сайте