ГК ТОЧНО наградили за комплексное развитие Южного федерального округа
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стал лауреатом международной премии в сфере недвижимости Real Estate Property Awards (REPA)
REPA выявляет лидеров девелоперского рынка в более чем 40 номинациях, разделенных на три блока: готовые проекты, архитектурные концепции, компании и технологии. Организаторы премии — ассоциация REPA и форум недвижимости «Движение».
Премия прошла в два этапа. На первом оргкомитет определил наиболее выдающиеся объекты недвижимости и пригласил их к участию. На втором жюри посетили готовые объекты финалистов и проверили их соответствие стандартам качества.
ГК ТОЧНО установила интерактивную стену с предсказаниями на VK Fest в Сочи:
Победителей REPA объявили 19 июня на церемонии награждения в Сочи. Группе компаний ТОЧНО вручили диплом в специальной номинации «За комплексное развитие Южного федерального округа».
«Стратегия ГК ТОЧНО заключается в комплексном развитии территории. Наша команда много лет наращивает экспертизу в том, как создавать полноценную среду для комфортной жизни. Мы уже добились серьезных результатов и получили за них награду от международной премии REPA. Признание в отрасли — это вызов делать свою работу еще лучше», — отметила директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.
Как писали Юга.ру, парк «Родные просторы»* в краснодарском поселке Знаменский также вышел в финал премии REPA в номинации «Некоммерческие общественные пространства».
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