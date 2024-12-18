«Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

«Ростелеком» выпустил обновленную версию мобильного приложения для пользователей домашнего интернета, мобильной связи и других сервисов компании

Как сообщил провайдер, это самое масштабное обновление за все время существования мобильного приложения «Ростелекома». В новой версии добавили сквозное нижнее меню для быстрого доступа к нужным разделам. Это упрощает навигацию, сокращая количество дополнительных шагов.

На главный экран вынесли больше полезной информации — например, тарифы, подписки и опции, а также остатки по пакетам мобильной связи. Теперь пользователю всегда видно, сколько минут, гигабайт и смс у него осталось в запасе.

В новой версии также упростили процесс оплаты и добавили поддержку SberPay — пополнять счет стало удобнее. Всего в личном кабинете мобильного приложения доступны более 130 разных операций.

Еще одна новая опция — бесплатная проверка утечки данных пользователя на сторонних ресурсах. Она показывает, какая личная информация попала в открытый доступ и получить рекомендации по безопасному хранению данных в сети.

Стабильность работы приложения на платформах iOS и Android поддерживает кросс-платформенная разработка: благодаря оптимизации архитектуры и кодовой базы сервиса приложение стало работать быстрее. Клиенты «Ростелекома» совершают в нем 270 млн операций в месяц.

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«Новая версия мобильного приложения создана на основе единой дизайн-системы «Ростелекома». Это упрощает работу с разными витринами оператора, формируя единый пользовательский опыт для наших абонентов. Личный кабинет мобильного приложения доступен нашим пользователям уже десять лет. За это время стало привычным решать все вопросы самостоятельно, не прибегая к услугам операторов контакт-центров. Сегодня приложением «Ростелекома» регулярно пользуются несколько миллионов абонентов. После запуска новых функций число активных пользователей обновленной версии приложения выросло на 8%. Благодаря повышению его удобства на 32% выросло количество операций на одного клиента», — отметил директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович. 

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