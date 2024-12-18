«Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов

«Ростелеком» выпустил обновленную версию мобильного приложения для пользователей домашнего интернета, мобильной связи и других сервисов компании

Как сообщил провайдер, это самое масштабное обновление за все время существования мобильного приложения «Ростелекома». В новой версии добавили сквозное нижнее меню для быстрого доступа к нужным разделам. Это упрощает навигацию, сокращая количество дополнительных шагов.

На главный экран вынесли больше полезной информации — например, тарифы, подписки и опции, а также остатки по пакетам мобильной связи. Теперь пользователю всегда видно, сколько минут, гигабайт и смс у него осталось в запасе.

В новой версии также упростили процесс оплаты и добавили поддержку SberPay — пополнять счет стало удобнее. Всего в личном кабинете мобильного приложения доступны более 130 разных операций.