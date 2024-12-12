Удобство и безопасность под ключ. Как «Ростелеком» обеспечил цифровыми технологиями четыре тысячи анапских семей

Анапа последние годы активно развивается — это уже давно не только детский курорт. С окончанием туристического сезона жизнь здесь продолжает бить ключом. Юга.ру узнали, какие цифровые решения притягивают туристов и делают ярче и комфортнее жизнь горожан. Дом образцового содержания Жилой комплекс на Анапском шоссе, 18/3 включает три 15-этажных корпуса на 482 квартиры. Здания комфорт-класса сдали в 2024 году. Если бы в городе проводили конкурс на дом образцового содержания, то жителям этого комплекса непременно стоило бы отправить заявку. Все потому, что оптическую инфраструктуру в ЖК создавали одновременно с возведением зданий, а цифровую начинку для дворов и подъездов добавили вместе с ландшафтным дизайном и детской площадкой. Управляющая компания и будущие жильцы еще на стадии стройки знали, что дома обеспечат современными сервисами. В комплексе установили видеонаблюдение на этажах, лестницах, в лифтах, на парковке и дворовой территории, а также четыре умных домофона на калитках, входах в подъезды и четыре умных шлагбаума.

© Фото ПАО «Ростелеком»

Собственники квартир могут через приложение в гаджетах открывать домофон, калитку, ворота, просматривать записи с камер видеонаблюдения (хранятся больше недели) и даже удаленно давать временные коды доступа гостям, курьерам или врачу. Предусмотрен и face ID — домофон легко открыть, лишь посмотрев в камеру. Таким образом, услуги консьержа в доме не актуальны. За безопасность отвечает «Ростелеком». «Видеокамеры обеспечивают сохранность имущества и пресечение вандализма. Мы получаем много благодарных отзывов о работе сервиса. Например, если была совершена кража велосипеда или поцарапали машину во дворе, пользователи по камерам могут отследить виновников», — рассказала директор по работе с массовым сегментом Краснодарского филиала «Ростелекома» Ирина Господенко. Безопасность как дополнительное преимущество В одной из квартир ЖК живет Владис Фиттипальди, он уже оценил преимущества «Ключа». «До этого не жил в домах с таким сервисом. Главное, что пользоваться просто, всё понятно и доступно. Интерфейс удобный, у приложения быстрый отклик. Для владельцев смарт-часов очень практично — уведомления приходят прямо на гаджет. С камерами на территории можно быстро реагировать, если вдруг что-то случилось. Детей без опаски отпускаю во двор гулять, и в любой момент можно посмотреть, чем они занимаются. Оплата в месяц с квартиры выходит не больше 180 рублей — вполне приемлемо за такой спектр услуг», — рассказал Владис.

© Фото ПАО «Ростелеком»

Стоимость услуг «Ключа» начинается от 60 рублей в месяц для одной семьи за домофон, а дальше все зависит от наполнения: числа камер, считывателей, наличия автоматизированных ворот или шлагбаумов, а также от числа квартир в здании. Валдис Фиттипальди также отметил опцию с временными кодами. Он отправляет их родственникам, если задерживается на работе. Российские специалисты разработали полностью отечественную экосистему цифровых решений для многоквартирных домов «Ростелеком Ключ» в 2018 году. В Краснодаре первый жилой комплекс с такими опциями появился в 2020 году. За пять лет с момента запуска платформы к ней подключились больше 40 тыс. квартир в Краснодарском крае. Директор управляющей компании в этом ЖК Армен Григорян считает, что сервис удобен не только жильцам, но и самим УК, так как помогает им оптимизировать многие вопросы обслуживания.

© Фото ПАО «Ростелеком»

«Я знаю, что в других городах активно внедряется сервис «Ростелеком Ключ». Нам тоже было интересно поработать с такой технологией. Жильцы после подписания документов первым делом идут к нам за паролем, чтобы все установить и попробовать сервис в деле. Сейчас многие делают ремонт и через камеры следят за строителями», — рассказал Армен Григорян. Руководитель группы по работе с застройщиками и УК Краснодарского филиала «Ростелекома» Мария Мельниченко считает, что «Ростелеком Ключ» не только помогает управляющим компаниям оптимизировать многие вопросы обслуживания, но и снижает затраты на эксплуатацию многоэтажек. Это является конкурентным преимуществом при продаже квартир в новых домах. «Из года в год мы наблюдаем рост спроса на умные сервисы. В ближайшем будущем это станет стандартом комфортной жизни для каждого жилого комплекса», — уверена Мельниченко.

© Фото ПАО «Ростелеком»

В Краснодарском крае в 2024 году специалисты «Ростелекома» обеспечили цифровыми сервисами платформы «Ключ» 20 новых жилых комплексов и 34 дома на вторичном рынке, а всего за пять лет — около 300 домов. Доступ в личный кабинет жильцам предоставляет управляющая компания при заселении, далее «Ростелеком» присылает логин и пароль. Главное меню приложения содержит 5 разделов: домофоны, камеры, счетчики, шлагбаум, ворота. Некоторые опции могут быть неактивны — в зависимости от подключенных услуг. В доме с умным сервисом за каждой квартирой закреплен индивидуальный ключ, который невозможно скопировать. Продукт «Ростелеком Ключ» входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Платформа размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании «Ростелелеком-ЦОД». Из прошлого в настоящее А что же в частных домах? Какие цифровые сервисы в приоритете там? До сих пор главный запрос «частников» — на доступ к быстрому и стабильному интернету.

© Фото ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» второй год подряд в рамках собственных инвестиционных программ строит оптику в частном секторе семимильными темпами. Только за 2024 года специалисты компании обеспечили возможность подключиться к современной оптической инфраструктуре для 200 тыс. частных домохозяйств в Краснодарском крае. А всего уже более полумиллиона жителей городов, поселков и сел имеют доступ к заветному скоростному интернету. Они могут пользоваться современными цифровыми сервисами и выгодными пакетными предложениями от провайдера. Уникальную возможность уже оценила семья Щеглаковых, живущая в частном секторе поселка Супсех под Анапой. «Подключили нам интернет быстро, от силы часа два все заняло. Оптика уже была подведена, но прошлый провайдер нас не устраивал, были частые перебои. Я работаю удаленно, мне важен бесперебойный интернет. Решили сменить провайдера и выбрали «Ростелеком». Теперь все стабильно. Дети с удовольствием смотрят мультики и играют, а я без проблем работаю», — рассказала Алина Щеглакова. Ее супруг Иван добавил, что у семьи в планах подключить видеонаблюдение во дворе и за его пределами. Но для этого сначала нужно поменять ворота.

© Фото ПАО «Ростелеком»

Щеглаковы как раз из числа тех, на чьей улице недавно появилась оптика по технологии GPON со скоростью до 1 Гб/с. В Анапском и Темрюкском районах в 2024 году «Ростелеком» построили более 345 км оптических линий и создал возможность для подключения к современному интернету для 20 тыс. домов. Абонентами стали уже почти 4 тыс. семей. Создать оптическую инфраструктуру — дорогое удовольствие. И дело не только в ее последующем обслуживании. «Строительство одного только распределительного шкафа, наполнение его коммуникационным оборудованием — это все большие затраты, тем более в нынешних условиях. И большая ответственность. Требуется не просто поставить «железо», его нужно правильно собрать, чтобы на линии не было сбоев и все стабильно работало. А стройка современных линий на территории всего района и края — это большие расходы, которые наша компания инвестирует из собственных средств», — рассказал директор сервисного центра «Ростелекома» в Анапе Сергей Рудницкий.

© Фото ПАО «Ростелеком»