В Краснодарском крае вынесли приговор еще шестерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

16 декабря объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Новокубанском районе огласили приговор в отношении шести жителей Дагестана (Рузвельт Тагиров, Башир Магамедалиев, Магамеднаби Шайхсламов, Алибег Рамазанов, Шамил Гаджиев и Магамед Гаджиев).

Их признали виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества) и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах). Мужчинам дали по 7-8 лет колонии общего режима.

Заседания по этому делу перенесли из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края из-за опасений давления на суд со стороны обвиняемых.