В Краснодарском крае вынесли приговор еще шестерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
Виновные получили тюремные сроки 7-8 лет в колониях общего режима
16 декабря объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Новокубанском районе огласили приговор в отношении шести жителей Дагестана (Рузвельт Тагиров, Башир Магамедалиев, Магамеднаби Шайхсламов, Алибег Рамазанов, Шамил Гаджиев и Магамед Гаджиев).
Их признали виновными по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества) и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах). Мужчинам дали по 7-8 лет колонии общего режима.
Заседания по этому делу перенесли из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края из-за опасений давления на суд со стороны обвиняемых.
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Напомним, вечером 29 октября 2023 года толпа прорвалась в аэропорт «Уйташ» Махачкалы незадолго до прилета самолета из Тель-Авива. Люди пришли с антиизраильскими плакатами и выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.
Пострадали больше 20 человек, в том числе полицейские. Глава Дагестана назвал действия бунтующих грубым нарушением закона. По факту происшествия возбудили уголовное дело.
В январе 2024 года стало известно, что за антисемитский погром в аэропорту Махачкалы протоколы составили на 901 человека.
Как писали Юга.ру, ранее в Ставропольском крае суд вынес приговор семерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы. Виновным дали по 8-9 лет колонии общего режима.