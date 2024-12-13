«Ростелеком» представил обновленную умную колонку «VK Капсула Про» с «Марусей»

«Ростелеком» объявил о страте продаж новой умной колонки «VK Капсула Про» с голосовым помощником «Маруся»

Колонка мощностью 65 Вт оснащена большим сенсорным экраном с поддержкой функции multi-touch. На круглый дисплей выводятся часы, прогноз погоды, плеер и данные умного дома, которые поступают со встроенных датчиков под управлением Zigbee-хаба. У колонки также есть датчики движения, климата и освещенности для настройки различных сценариев умного дома, например, автоматического включения или выключения света, регулировки температуры кондиционера и уровеня влажности, дистанционного управления пылесосом, обогревателем, чайником, кофеваркой и другой подключенной бытовой техникой.

Внутри колонки «живет» умный голосовой помощник «Маруся» — она поможет с рутиной, начиная от выбора музыкального трека до возможности прослушать ленту новостей. С помощью голоса можно управлять громкостью звука (поддерживается технология пространственного звучания), переключать каналы ТВ, включать фильмы или сериалы без пульта. Можно попросить «Марусю» сделать свет поярче или приглушить его, включить радио, озвучить прогноз погоды или помочь детям с уроками.

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«VK Капсула Про» доступна в четырех стильных цветах: оникс, кобальт, бургунди и фуксия. Дизайн устройства разработали совместно с международной студией промышленного дизайнера Карима Рашида.

«Популярность умных голосовых ассистентов продолжает расти — такие устройства активно встраиваются в домашнюю экосистему, помогая сделать жизнь комфортнее, безопаснее и технологичнее. На базе новой колонки «VK Капсула Про» можно настраивать различные сценарии и сервисы управления умным домом от «Ростелекома», подключая и контролируя устройства более 70 популярных брендов при помощи голосовых команд. Обновленный дизайн колонки с плавными линиями гармонично впишется в любой интерьер, а объемный звук создаст эффект полного погружения в музыку, кино и сериалы от Wink», — рассказал директор направления «Умные устройства» «Ростелекома» Вардан Айрапетян.

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Купить новую умную колонку «VK Капсула Про» можно в официальных магазинах «Ростелекома» на маркетплейсах, а также на сайте rt.ru. При заказе онлайн абоненты могут воспользоваться рассрочкой на 24 месяца (стартовый взнос — 3000 рублей) и бесплатной доставкой. Вместе с колонкой пользователи получат 3 месяца музыки без рекламы на «VK Музыке» и доступ к видеосервису Wink.

При оформлении заказа на маркетплейсах доставка устройств доступна во всех регионах страны, при покупке на сайте «Ростелекома» — в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Владивостоке. В планах — расширение географии, информация появится на сайте.