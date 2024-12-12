Власти Сочи введут абонементы на платные парковки. Сколько они будут стоить

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи разработали абонементы для пользования платными парковками. Они будут действовать с 9 января 2025 года

12 декабря пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 9 января 2025 года на курорте будут действовать абонементы на платные парковки. Их стоимость составит 7 138,3 рубля в месяц и 60 465,6 рубля в год.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали Юга.ру, что цена абонемента для жителей и туристов будет одинаковой.

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Абонемент можно продлить или досрочно прекратить. Информация о тарифах и оплате доступна на сайте и в мобильном приложении RuРarking.

Платные парковки есть на 32 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах курорта. Водителям доступны почти две тысячи машиномест.

Сейчас в Сочи платные парковки работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. В Центральном районе парковка стоит 100 рублей в час, в Адлерском — 80 рублей, в Хостинском районе — 48 рублей. В выходные, праздники и ночью — бесплатно. 

Напомним, что 1 декабря подобная система платных парковок заработала в Анапе. Однако для жителей и туристов предусмотрены разные тарифы.

Как писали Юга.ру, с начала 2024 года жители Краснодара заплатили 341 млн штрафов за неоплату парковки.

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