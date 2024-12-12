Власти Сочи введут абонементы на платные парковки. Сколько они будут стоить
В Сочи разработали абонементы для пользования платными парковками. Они будут действовать с 9 января 2025 года
12 декабря пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 9 января 2025 года на курорте будут действовать абонементы на платные парковки. Их стоимость составит 7 138,3 рубля в месяц и 60 465,6 рубля в год.
В пресс-службе мэрии Сочи рассказали Юга.ру, что цена абонемента для жителей и туристов будет одинаковой.
Абонемент можно продлить или досрочно прекратить. Информация о тарифах и оплате доступна на сайте и в мобильном приложении RuРarking.
Платные парковки есть на 32 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах курорта. Водителям доступны почти две тысячи машиномест.
Сейчас в Сочи платные парковки работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. В Центральном районе парковка стоит 100 рублей в час, в Адлерском — 80 рублей, в Хостинском районе — 48 рублей. В выходные, праздники и ночью — бесплатно.
Напомним, что 1 декабря подобная система платных парковок заработала в Анапе. Однако для жителей и туристов предусмотрены разные тарифы.
Как писали Юга.ру, с начала 2024 года жители Краснодара заплатили 341 млн штрафов за неоплату парковки.