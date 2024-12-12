Власти Сочи введут абонементы на платные парковки. Сколько они будут стоить

В Сочи разработали абонементы для пользования платными парковками. Они будут действовать с 9 января 2025 года

12 декабря пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 9 января 2025 года на курорте будут действовать абонементы на платные парковки. Их стоимость составит 7 138,3 рубля в месяц и 60 465,6 рубля в год.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали Юга.ру, что цена абонемента для жителей и туристов будет одинаковой.