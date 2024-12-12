В Краснодаре до конца декабря пройдут сразу несколько новогодних маркетов. Где, когда, что там можно купить?
Рассказываем, где в Краснодаре до конца декабря искать подарки и праздничное настроение (6+)
В Краснодаре в декабре пройдет несколько новогодних гаражных распродаж, маркетов и свопов.
14 декабря
Так, магазин осознанного потребления Snova организует pop-up гаражку с праздничными вещами. Будет несколько зон: новогодняя одежда и аксессуары, рейлы с верхней одеждой, товары по фиксированной цене в 500 рублей. Гостей ждут с 12:00 до 16:00 на улице Красной, 139 (дворик).
Благотворительный фонд «Добрый-Юг» проведет «НеПросто фестиваль». Можно будет приобрести новогодние игрушки, посуду, сувениры и другие вещи. Также в программе выставки, мастер-классы, образовательные лекции и музыкальный квартирник. Мероприятие пройдет в арт-резиденции «Дом книги» на улице Красной, 43 с 12:00 до 21:00.
14 и 15 декабря
В «Пустом месте» состоится традиционный предновогодний «Точка маркет». Посетителей ждут товары от 110 брендов, фуд-корт и чилл-зоны, а также мастер-классы для детей и взрослых. Маркет будет работать оба дня с 12:00 до 20:00 на улице Зиповской, 5К, корпус 33.
В винтажном магазине «Сундук» тоже пройдет новогодний маркет. Продацы представят фарфор, украшения, посуду, картины, елочные игрушки. Приобрести все перечисленное можно с 12 до 19:00 по улице Кирова, 101.
21 декабря
Арт-секонд Snova организует новогодний своп. Можно обменяться одеждой с другими участницами мероприятия. Также запланированы мастер-класс от стилиста по сочетанию вещей и Тайный Санта. Участников ждут в 14:00 по улице Тургенева, 14/1.
21-22 и 28-29 декабря
В «Одном театре» проведут новогодний «Фестивальчик». В программе: товары от местных мастеров, книжная распродажа, лекции и мастер-классы, розыгрыши подарков и другие развлечения для гостей всех возрастов. Маркет будет работать с 10:00 до 16:00 по улице Коммунаров, 268.
28 декабря
Состоится праздничный «Бардак-маркет»*. 90 российских брендов будут продавать товары для дома, декор, одежду, аксессуары и игрушки для детей. Мероприятие пройдет с 12:00 до 21:00 в «Пустом месте» по улице Зиповской, 5, корпус 33.
Как писали Юга.ру, экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 15 декабря встречу «Экологичный Новый год». Участники попробуют разобраться, как создать праздничное настроение без вреда для планеты.
*Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.
Все материалы по теме: