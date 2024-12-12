В Краснодаре до конца декабря пройдут сразу несколько новогодних маркетов. Где, когда, что там можно купить?

Рассказываем, где в Краснодаре до конца декабря искать подарки и праздничное настроение (6+)

Так, магазин осознанного потребления Snova организует pop-up гаражку с праздничными вещами. Будет несколько зон: новогодняя одежда и аксессуары, рейлы с верхней одеждой, товары по фиксированной цене в 500 рублей. Гостей ждут с 12:00 до 16:00 на улице Красной, 139 (дворик).

В Краснодаре в декабре пройдет несколько новогодних гаражных распродаж, маркетов и свопов.

Благотворительный фонд «Добрый-Юг» проведет «НеПросто фестиваль». Можно будет приобрести новогодние игрушки, посуду, сувениры и другие вещи. Также в программе выставки, мастер-классы, образовательные лекции и музыкальный квартирник. Мероприятие пройдет в арт-резиденции «Дом книги» на улице Красной, 43 с 12:00 до 21:00.

14 и 15 декабря

В «Пустом месте» состоится традиционный предновогодний «Точка маркет». Посетителей ждут товары от 110 брендов, фуд-корт и чилл-зоны, а также мастер-классы для детей и взрослых. Маркет будет работать оба дня с 12:00 до 20:00 на улице Зиповской, 5К, корпус 33.

В винтажном магазине «Сундук» тоже пройдет новогодний маркет. Продацы представят фарфор, украшения, посуду, картины, елочные игрушки. Приобрести все перечисленное можно с 12 до 19:00 по улице Кирова, 101.

21 декабря

Арт-секонд Snova организует новогодний своп. Можно обменяться одеждой с другими участницами мероприятия. Также запланированы мастер-класс от стилиста по сочетанию вещей и Тайный Санта. Участников ждут в 14:00 по улице Тургенева, 14/1.

21-22 и 28-29 декабря

В «Одном театре» проведут новогодний «Фестивальчик». В программе: товары от местных мастеров, книжная распродажа, лекции и мастер-классы, розыгрыши подарков и другие развлечения для гостей всех возрастов. Маркет будет работать с 10:00 до 16:00 по улице Коммунаров, 268.

28 декабря

Состоится праздничный «Бардак-маркет»*. 90 российских брендов будут продавать товары для дома, декор, одежду, аксессуары и игрушки для детей. Мероприятие пройдет с 12:00 до 21:00 в «Пустом месте» по улице Зиповской, 5, корпус 33.