Новогодние мастер-классы, квартирник, гаражная распродажа. В Краснодаре пройдет «НеПросто фестиваль»

Для гостей подготовили выставки, мастер-классы, образовательные лекции, музыкальный квартирник с участием кавер-группы и плейбек-театра, ярмарку и гаражную распродажу. На маркете можно будет купить новогодние подарки.

Расписание событий:

12:00 — мастер-класс по изготовлению авторских значков;

12:00 — лекция «Мы все бываем страшные: ментальные нарушения как часть нашей реальности» от Максима Новокрещеннова, психолога фонда «Добрый-Юг»;

13:30 — лекция «Сохранение старинных архитектурных деталей Краснодара» от Жанны Рыжковой и Хели Шошиной, координаторов «Том Сойер Фест»;

13:00 — мастер-класс по рисованию новогодней открытки на крафтовой бумаге;

15:00 — лекция «Век стремительных перемен: как сохраниться, развиваться, приспособиться и быть счастливым» от психолога клиники KidsMedNeuro Альбины Федоровой;

15:00 — мастер-класс по созданию елочной игрушки в технике ковровой вышивки;

16:00 — показ фильма про организацию о проведении итогов работы фонда за 10-летие;

16:30 — мастер-класс по созданию свечи из вощины с декором;

17:00 — чаепитие;

17:30 — мастер-класс по созданию новогодней картины на мини-холсте;

18:00 — выступление плейбек-театра;

19:00 — мастер-класс по изготовлению авторских значков;

19:30 — музыкальный квартирник.

Команда фонда «Добрый-Юг» вовлекает в активную социальную жизнь молодых людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями. В 2019 году благотворительная организация «Добрый-Юг» основала инклюзивные мастерские. Проект существует за счет пожертвований. Офис фонда «Добрый-Юг» находится по проспекту Чекистов, 10.

Площадка фестиваля — арт-резиденции «Дом Книги» на улице Красной, 43. Вход свободный, запись на лекции и мастер-классы не требуется.