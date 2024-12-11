Новогодние мастер-классы, квартирник, гаражная распродажа. В Краснодаре пройдет «НеПросто фестиваль»

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 14 декабря пройдет благотворительный фестиваль. Узнали программу (0+)

Благотворительный фонд «Добрый-Юг» анонсировал на 14 декабря «НеПросто фестиваль».

Для гостей подготовили выставки, мастер-классы, образовательные лекции, музыкальный квартирник с участием кавер-группы и плейбек-театра, ярмарку и гаражную распродажу. На маркете можно будет купить новогодние подарки.

Экоцентр «Чистая среда» организует экологические активности, сообщество «Мама работает» проведет несколько настольных игр.

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Расписание событий:

  • 12:00 — мастер-класс по изготовлению авторских значков;
  • 12:00 — лекция «Мы все бываем страшные: ментальные нарушения как часть нашей реальности» от Максима Новокрещеннова, психолога фонда «Добрый-Юг»;
  • 13:30 — лекция «Сохранение старинных архитектурных деталей Краснодара» от Жанны Рыжковой и Хели Шошиной, координаторов «Том Сойер Фест»;
  • 13:00 — мастер-класс по рисованию новогодней открытки на крафтовой бумаге;
  • 15:00 — лекция «Век стремительных перемен: как сохраниться, развиваться, приспособиться и быть счастливым» от психолога клиники KidsMedNeuro Альбины Федоровой;
  • 15:00 — мастер-класс по созданию елочной игрушки в технике ковровой вышивки;
  • 16:00 — показ фильма про организацию о проведении итогов работы фонда за 10-летие;
  • 16:30 — мастер-класс по созданию свечи из вощины с декором;
  • 17:00 — чаепитие;
  • 17:30 — мастер-класс по созданию новогодней картины на мини-холсте;
  • 18:00 — выступление плейбек-театра;
  • 19:00 — мастер-класс по изготовлению авторских значков;
  • 19:30 — музыкальный квартирник.

Команда фонда «Добрый-Юг» вовлекает в активную социальную жизнь молодых людей с аутизмом, синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями. В 2019 году благотворительная организация «Добрый-Юг» основала инклюзивные мастерские. Проект существует за счет пожертвований. Офис фонда «Добрый-Юг» находится по проспекту Чекистов, 10.

Площадка фестиваля — арт-резиденции «Дом Книги» на улице Красной, 43. Вход свободный, запись на лекции и мастер-классы не требуется.

Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 14 декабря лекцию «Подарки. Что делает праздник праздником». Участникам объяснят основные правила подарочного этикета.

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