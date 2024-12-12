Количество пешеходов на улице Красной в Краснодаре после включения новогодней иллюминации выросло в 2,5 раза — аналитики

Аналитики зафиксировали прирост количества пешеходов на улице Красной в Краснодаре до и после включения новогодней иллюминации

Предыстория. В начале декабря в Краснодаре на улице Красной (от Драмтеатра до кинотеатра Авроры) зажгли новогоднюю иллюминацию. Она работает всю ночь до рассвета. По данным СМИ, украшением города занималась компания Сергея Галицкого. Власти Краснодара обеспокоены ажиотажем на Александровском бульваре и «прорабатывают вопрос, чтобы исключить дискомфорт».

По данным сервиса аналитики МТС «Геоэффект», в первые выходные декабря пешеходный поток на улице Красной на участке от Драмтеатра до кинотеатра Авроры увеличился более чем в 2,5 раза по сравнению с трафиком выходных начала ноября.

Пик пешеходного трафика на бульваре — 20:00–23:00. При этом даже после полуночи людей на этом участке Красной вдвое больше, чем до появления новогодней иллюминации.

Преимущественно сюда приходят и даже специально приезжают из других городов семейные люди в возрасте от 35 до 44 лет с детьми до 17 лет. Следующая многочисленная категория — молодежь 25–34 лет. Прирост вдвое наблюдается практически во всех возрастных категориях. Среди посетителей примерно на 40% больше мужчин, чем женщин.