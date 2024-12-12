С 2025 года Сочи и Нальчик свяжут прямые рейсы. Сколько стоят билеты?
Регулярные прямые авиарейсы запустят из Сочи в столицу Кабардино-Балкарии
Авиакомпания «Азимут» сообщила, что с 4 января 2025 года запустит прямые рейсы Сочи-Нальчик.
В период зимней навигации полеты будут еженедельными по субботам. Время в пути составит чуть больше одного часа.
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Из Сочи самолет будет отправляться в 06:05, посадка в Нальчике — в 07:15. Из столицы Кабардино-Балкарии пассажиры будут вылетать в 08:15, в Сочи рейс прибудет в 09:30.
По информации пресс-службы перевозчика, минимальная стоимость авиабилета в одном направлении — 2,2 тыс. рублей.
Юга.ру зашли на сайт «Азимута» и проверили цены. Минимальная стоимость авиабилета, включающего только ручную кладь, составляет 3 тыс. 500 рублей.
Как писали Юга.ру, регулярные прямые авиарейсы запустили из Сочи на Шри-Ланку.