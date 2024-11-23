Из Сочи на Шри-Ланку самолеты теперь будут летать каждый день
Регулярные прямые авиарейсы запустят из Сочи в Коломбо и Маталлу
19 ноября Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что авиакомпания Red Wings получила одобрение на регулярные рейсы из Сочи на Шри-Ланку — в Коломбо и Матталу. Перевозчик будет доставлять туристов на остров в Индийском океане до семи раз в неделю.
Red Wings уже осуществляет рейсы в Хамбантоту с частотой один раз в 10 дней. Таким образом, пассажиры смогут выбрать из трех направлений.
Краснодарка вернулась со Шри-Ланки:
Юга.ру проверили расписание аэропорта Сочи. Пока билетов на рейсы в Коломбо и Матталу от указанного перевозчика в продаже нет.
Напомним, с 7 ноября авиакомпания Azur Air запустила чартерные рейсы по маршруту Сочи — Коломбо. Туристы летают на Шри-Ланку каждые 10 дней на самолетах Boeing 767-300 на 336 пассажиров. Время в пути составляет около 7 часов 25 минут.
Как писали Юга.ру, в Абхазии собираются открыть единственный аэропорт. Он не работает больше 30 лет — со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах.