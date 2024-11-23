Из Сочи на Шри-Ланку самолеты теперь будут летать каждый день

Регулярные прямые авиарейсы запустят из Сочи в Коломбо и Маталлу

19 ноября Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что авиакомпания Red Wings получила одобрение на регулярные рейсы из Сочи на Шри-Ланку — в Коломбо и Матталу. Перевозчик будет доставлять туристов на остров в Индийском океане до семи раз в неделю.

Red Wings уже осуществляет рейсы в Хамбантоту с частотой один раз в 10 дней. Таким образом, пассажиры смогут выбрать из трех направлений.