Из Сочи на Шри-Ланку самолеты теперь будут летать каждый день

Краснодарский край

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  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Регулярные прямые авиарейсы запустят из Сочи в Коломбо и Маталлу

19 ноября Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило, что авиакомпания Red Wings получила одобрение на регулярные рейсы из Сочи на Шри-Ланку — в Коломбо и Матталу. Перевозчик будет доставлять туристов на остров в Индийском океане до семи раз в неделю.

Red Wings уже осуществляет рейсы в Хамбантоту с частотой один раз в 10 дней. Таким образом, пассажиры смогут выбрать из трех направлений.

Краснодарка вернулась со Шри-Ланки:

Юга.ру проверили расписание аэропорта Сочи. Пока билетов на рейсы в Коломбо и Матталу от указанного перевозчика в продаже нет.

Напомним, с 7 ноября авиакомпания Azur Air запустила чартерные рейсы по маршруту Сочи — Коломбо. Туристы летают на Шри-Ланку каждые 10 дней на самолетах Boeing 767-300 на 336 пассажиров. Время в пути составляет около 7 часов 25 минут.

Как писали Юга.ру, в Абхазии собираются открыть единственный аэропорт. Он не работает больше 30 лет — со времен войны с Грузией в 1992-1993 годах.

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