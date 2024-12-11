Краснодарцам расскажут, как отметить Новый год без вреда для экологии

© Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

© Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

В Краснодарском экоцентре обсудят, как праздники влияют на экологию (12+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 15 декабря встречу «Экологичный Новый год». Участники попробуют разобраться, как создать праздничное настроение без вреда для планеты. «Экологичный Новый год — это осознанный подход к празднованию, который позволяет снизить нагрузку на Землю и оставить потомкам шанс жить, а не выживать», — рассказали организаторы.

Программа: как экологично расхламиться перед Новым годом;

какая елка экологичнее;

какой декор лучше использовать;

во что упаковывать подарки;

как сократить количество пищевых отходов после праздников. Об этом и многом другом расскажет Евгения Слинкина. Начало встречи в 13:00. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Экоцентр находится по улице Одесской, 48В.