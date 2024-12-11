Краснодарцам расскажут, как отметить Новый год без вреда для экологии
В Краснодарском экоцентре обсудят, как праздники влияют на экологию (12+)
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 15 декабря встречу «Экологичный Новый год». Участники попробуют разобраться, как создать праздничное настроение без вреда для планеты.
«Экологичный Новый год — это осознанный подход к празднованию, который позволяет снизить нагрузку на Землю и оставить потомкам шанс жить, а не выживать», — рассказали организаторы.
Программа:
- как экологично расхламиться перед Новым годом;
- какая елка экологичнее;
- какой декор лучше использовать;
- во что упаковывать подарки;
- как сократить количество пищевых отходов после праздников.
Об этом и многом другом расскажет Евгения Слинкина. Начало встречи в 13:00.
Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Экоцентр находится по улице Одесской, 48В.
Ранее Юга.ру рассказывали о 20 экопривычках сознательного краснодарца. Среди них — делать список необходимых товаров перед походом в магазин, передаривавать упаковку и сами подарки, сокращать транспортный след.