Краснодарцам расскажут, как отметить Новый год без вреда для экологии

Краснодарский край

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  • © Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik
    © Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

В Краснодарском экоцентре обсудят, как праздники влияют на экологию (12+)

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 15 декабря встречу «Экологичный Новый год». Участники попробуют разобраться, как создать праздничное настроение без вреда для планеты.

«Экологичный Новый год — это осознанный подход к празднованию, который позволяет снизить нагрузку на Землю и оставить потомкам шанс жить, а не выживать», — рассказали организаторы.

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Программа:

  • как экологично расхламиться перед Новым годом;
  • какая елка экологичнее;
  • какой декор лучше использовать;
  • во что упаковывать подарки;
  • как сократить количество пищевых отходов после праздников.

Об этом и многом другом расскажет Евгения Слинкина. Начало встречи в 13:00.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Экоцентр находится по улице Одесской, 48В.

Ранее Юга.ру рассказывали о 20 экопривычках сознательного краснодарца. Среди них — делать список необходимых товаров перед походом в магазин, передаривавать упаковку и сами подарки, сокращать транспортный след.

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Краснодарцам расскажут, как отметить Новый год без вреда для экологии
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