Власти Анапы хотят возродить нравственный кодекс анапчанина и создать «языковой патруль»
В Анапе будут бороться с руганью и иноязычными словами
10 декабря пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что в городе состоялся Совет по культуре, на котором обсудили вопросы сохранения чистоты русского языка. Заседание провел мэр курорта Василий Швец.
Настоятель храма Серафима Саровского протоиерей Александр Карпенко призвал начать активную работу с молодежью и пресекать бескультурное поведение, чтобы сохранить чистоту речи и моральные нормы.
Швец его идею поддержал. По словам градоначальника, нужно создать современное молодежное пространство, где говорить чисто и красноречиво станет модно.
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»:
На встрече собравшиеся решили создать рабочую группу по «укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей», а также возродить «Нравственный кодекс анапчанина». Для жителей будут проводить лекции о пагубности ненормативной лексики, поэтические вечера с участием местных авторов. Также власти собираются создать «языковой патруль», активисты которого будут следить за культурой речи и исправлять ошибки и опечатки на вывесках города.
«Нравственный кодекс анапчанина» разработали в 2008 году. В нем девять пунктов: от уважения к символам города до необходимости беречь окружающую природу.
Приводим некоторые их них:
- быть патриотом Анапы и дорожить званием анапчанина;
- уважать историческую память;
- беречь свою семью;
- добросовестно трудиться на благо Анапы;
- сохранять общее имущество;
- заботиться о своем здоровье.
Как писали Юга.ру, «Этический кодекс» жителя Краснодара утвердили 21 ноября. Документ включает 11 правил, которые рекомендовано соблюдать горожанам.