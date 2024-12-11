Власти Анапы хотят возродить нравственный кодекс анапчанина и создать «языковой патруль»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»

В Анапе будут бороться с руганью и иноязычными словами

10 декабря пресс-служба мэрии Анапы сообщила, что в городе состоялся Совет по культуре, на котором обсудили вопросы сохранения чистоты русского языка. Заседание провел мэр курорта Василий Швец.

Настоятель храма Серафима Саровского протоиерей Александр Карпенко призвал начать активную работу с молодежью и пресекать бескультурное поведение, чтобы сохранить чистоту речи и моральные нормы.

Швец его идею поддержал. По словам градоначальника, нужно создать современное молодежное пространство, где говорить чисто и красноречиво станет модно. 

«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»:

На встрече собравшиеся решили создать рабочую группу по «укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей», а также возродить «Нравственный кодекс анапчанина». Для жителей будут проводить лекции о пагубности ненормативной лексики, поэтические вечера с участием местных авторов. Также власти собираются создать «языковой патруль», активисты которого будут следить за культурой речи и исправлять ошибки и опечатки на вывесках города.

«Нравственный кодекс анапчанина» разработали в 2008 году. В нем девять пунктов: от уважения к символам города до необходимости беречь окружающую природу.

Приводим некоторые их них:

  • быть патриотом Анапы и дорожить званием анапчанина;
  • уважать историческую память;
  • беречь свою семью;
  • добросовестно трудиться на благо Анапы;
  • сохранять общее имущество;
  • заботиться о своем здоровье.

Как писали Юга.ру, «Этический кодекс» жителя Краснодара утвердили 21 ноября. Документ включает 11 правил, которые рекомендовано соблюдать горожанам.

Анапа Василий Швец Город Православие Религия РПЦ

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Власти Анапы хотят возродить нравственный кодекс анапчанина и создать «языковой патруль»

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