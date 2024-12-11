Таганрог подвергся ракетной атаке. 27 домов остались без тепла

Ночью 11 декабря в Ростовской области ракетной атаке подвергся Таганрог

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетному удару. Воздушную тревогу в городе объявили в 4:30, она действовала полтора часа. Местные жители рассказали SHOT, что было слышно минимум 10 взрывов над городом. Сработала система ПВО.

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По словам Слюсаря, повреждения получили промышленное предприятие и 14 автомобилей на парковке. О пострадавших людях не сообщается. Мэр города Светлана Камбулова подтвердила информацию. Она уточнила, что под удар попала также котельная на улице Циолковского, из-за чего в 27 многоквартирных домах пропало отопление. Восстановить его планируют к 12:00.