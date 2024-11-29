В Каменск-Шахтинске Ростовской области снова загорелась нефтебаза после атаки беспилотников

Ростовская область

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  • © Скриншоты видео из телеграм-каналов «Тютина и «Это Ростов, детка»
    © Скриншоты видео из телеграм-каналов «Тютина и «Это Ростов, детка»

Видео пожара на нефтебазе в Каменск-Шахтинске опубликовали местные СМИ и телеграм-каналы

29 ноября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что над регионом сбили 30 беспилотников. По его словам, повреждена кровля частного дома в хуторе Масаловка Каменского района, а также остекление в одном из домов в Тарасовском районе. Жертв и пострадавших нет. 

Позже Слюсарь написал, что спасатели тушат крупный пожар на промышленном объекте. Задействовано 109 человек и 38 единиц техники. О том, что горит именно нефтебаза, он не упомянул.

Что-то горит, никто не говорит:

Однако местные телеграм-каналы пишут, что загорелась нефтебаза под Каменск-Шахтинском, которая в августе горела 12 дней. О пожаре также сообщили Shot и Baza.

На кадрах видно, что огонь полыхает очень сильно, зарево видно за десятки километров от места происшествия.

Как писали Юга.ру, летевший из Сочи в Анталью самолет ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке.

МЧС Нефть Пожары Происшествия Ростов-на-Дону СВО

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В Каменск-Шахтинске Ростовской области снова загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
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