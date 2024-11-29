В Каменск-Шахтинске Ростовской области снова загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
Видео пожара на нефтебазе в Каменск-Шахтинске опубликовали местные СМИ и телеграм-каналы
29 ноября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что над регионом сбили 30 беспилотников. По его словам, повреждена кровля частного дома в хуторе Масаловка Каменского района, а также остекление в одном из домов в Тарасовском районе. Жертв и пострадавших нет.
Позже Слюсарь написал, что спасатели тушат крупный пожар на промышленном объекте. Задействовано 109 человек и 38 единиц техники. О том, что горит именно нефтебаза, он не упомянул.
Что-то горит, никто не говорит:
Однако местные телеграм-каналы пишут, что загорелась нефтебаза под Каменск-Шахтинском, которая в августе горела 12 дней. О пожаре также сообщили Shot и Baza.
На кадрах видно, что огонь полыхает очень сильно, зарево видно за десятки километров от места происшествия.
Как писали Юга.ру, летевший из Сочи в Анталью самолет ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке.