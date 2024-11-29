В Каменск-Шахтинске Ростовской области снова загорелась нефтебаза после атаки беспилотников

29 ноября врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что над регионом сбили 30 беспилотников. По его словам, повреждена кровля частного дома в хуторе Масаловка Каменского района, а также остекление в одном из домов в Тарасовском районе. Жертв и пострадавших нет.

Позже Слюсарь написал, что спасатели тушат крупный пожар на промышленном объекте. Задействовано 109 человек и 38 единиц техники. О том, что горит именно нефтебаза, он не упомянул.