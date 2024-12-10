На решение проблем с водой в Горячем Ключе уйдет 1,3 млрд рублей за 3 года
Власти Горячего Ключа пообещали начать ремонт трех инфраструктурных объектов в 2025 году
9 декабря глава Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил в своем телеграм-канале, что в 2025 году в городе реализуют три инфраструктурных проекта. На это потратят 174 млн рублей.
В программу вошли капремонты:
- водопровода от въезда в микрорайон «Курортный» до улицы Грибоедова;
- напорного коллектора от главной насосной станции до очистных сооружений;
- напорного коллектора от районной насосной станции до колодца по улице Ярославского.
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Также в 2026-2027 годах власти планируют заменить коллектор по улице Ярославского и построить новый водопровод от водозабора № 2 до улицы Свердлова протяженностью более 4 км. Их не ремонтировали десятки лет. На эти цели выделят 1,3 млрд рублей.
«Речь идет о магистральных линиях, зависимость от работоспособности которых всей системы — колоссальная. И еще целый ряд проектов, которые в перспективе позволят нормально функционировать системе водоснабжения и водоотведения», — отметил Белопольский.
Как писали Юга.ру, в середине июня 2023 года в Горячем Ключе начались проблемы с водой. Власти объяснили их нехваткой запаса, пообещали бурить новые скважины и восстановить подачу ресурса к августу.
Спустя месяц горожане провели согласованный митинг и заявили о необоснованном повышении тарифов. Общественный деятель Тимур Фахретдинов рассказал Юга.ру, что проблемы с водой в Горячем Ключе, обострившиеся летом, беспокоят людей около десяти лет.
В августе прокуратура призвала мэра Горячего Ключа наладить подачу воды, так как спустя почти месяц нарушения устранить не удалось.