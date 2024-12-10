На решение проблем с водой в Горячем Ключе уйдет 1,3 млрд рублей за 3 года

9 декабря глава Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил в своем телеграм-канале, что в 2025 году в городе реализуют три инфраструктурных проекта. На это потратят 174 млн рублей. В программу вошли капремонты:

Глава города уточнил, что часть работ могут перенести на 2026 год.

Также в 2026-2027 годах власти планируют заменить коллектор по улице Ярославского и построить новый водопровод от водозабора № 2 до улицы Свердлова протяженностью более 4 км. Их не ремонтировали десятки лет. На эти цели выделят 1,3 млрд рублей.

«Речь идет о магистральных линиях, зависимость от работоспособности которых всей системы — колоссальная. И еще целый ряд проектов, которые в перспективе позволят нормально функционировать системе водоснабжения и водоотведения», — отметил Белопольский.