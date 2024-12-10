На Авито появятся оригинальные товары зарубежных брендов с бесплатной доставкой

«На рынке уже существуют опции заказа товаров из-за рубежа, в частности с китайских платформ, например, продающих брендовые кроссовки. Для нас подключение к Авито Доставке трансграничных продавцов означает наполнение платформы дополнительным ассортиментом, востребованным у наших пользователей, и ещё большее расширение опций выбора: между новым и б/у, самовывозом и покупкой с доставкой. Для нас важно, чтобы этот ассортимент был доступен по привлекательной цене, а оригинальность товаров была подтверждена. Уникальность кроссбордера от Авито в сохранении прямого диалога продавца с покупателем, в возможности быть на связи на всех этапах сделки и уточнить все вопросы еще до ее заключения. Для тестового периода мы тщательно отобрали партнеров, которые готовы обеспечить высокий уровень сервиса и качество товара, а также быструю и бесплатную доставку. На каждом этапе сделки Авито будет знать, где находится товар, и в случае возникновения вопросов и сложностей будет на связи для оперативной помощи покупателю», — отмечают в Авито.