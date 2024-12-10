На Авито появятся оригинальные товары зарубежных брендов с бесплатной доставкой
Авито тестирует доставку оригинальных товаров из-за рубежа. На платформе появятся 200 тысяч позиций из Китая: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, инструменты и другое
9 декабря пресс-служба Авито сообщила о начале тестирования доставки товаров из-за рубежа. С новой опцией пользователи смогут заказывать оригинальные товары от известных брендов, в том числе те модели и коллекции, которые не представлены в России. Заказы будет бесплатно доставлять «Почта России».
Чтобы заказать товар из-за рубежа через Авито, нужно:
- выбрать понравившийся товар в профиле продавца, отмеченного значком «Товары из-за рубежа»;
- нажать кнопку «Купить с доставкой»;
- подтвердить адрес доставки и оплатить заказ.
Заказ из-за рубежа можно оформить через «Безопасную сделку» — с заморозкой средств до момента получения товара.
Логистикой и таможенным оформлением заказов займутся продавцы. Они же помогут определить нужный размер одежды или обуви и ответят на вопросы покупателей. Средний срок доставки товара — около двух-трех недель. После поступления заказа в отделение «Почты России», пользователь получит уведомление.
«Галочка, беру?»:
«На рынке уже существуют опции заказа товаров из-за рубежа, в частности с китайских платформ, например, продающих брендовые кроссовки. Для нас подключение к Авито Доставке трансграничных продавцов означает наполнение платформы дополнительным ассортиментом, востребованным у наших пользователей, и ещё большее расширение опций выбора: между новым и б/у, самовывозом и покупкой с доставкой. Для нас важно, чтобы этот ассортимент был доступен по привлекательной цене, а оригинальность товаров была подтверждена. Уникальность кроссбордера от Авито в сохранении прямого диалога продавца с покупателем, в возможности быть на связи на всех этапах сделки и уточнить все вопросы еще до ее заключения. Для тестового периода мы тщательно отобрали партнеров, которые готовы обеспечить высокий уровень сервиса и качество товара, а также быструю и бесплатную доставку. На каждом этапе сделки Авито будет знать, где находится товар, и в случае возникновения вопросов и сложностей будет на связи для оперативной помощи покупателю», — отмечают в Авито.
После тестирования новой опции Авито примет решение о масштабировании проекта и его дальнейшей эволюции, а также добавлении новых зарубежных направлений и партнеров, в том числе логистических служб, обеспечивающих доставку товаров.
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