«Мы всё потеряли». Краснодарцев приглашают на лекцию о падении 2D-анимации

14 декабря в Краснодаре проведут лекцию о развитии и упадке двухмерной анимации (16+)

Вместе со слушателями эксперт проанализирует «Атлантиду», «Принца Египта», «Планету сокровищ» и некоторые аниме того времени.

Автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов расскажет, как рынок, новые технологии, череда коммерческих неудач и компьютерная цветовая палитра победили целлулоид на пике его развития и навсегда изменили 2D-анимацию.

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 14 декабря лекцию «Мы все потеряли: начало нулевых — пик развития и падение 2D-анимации».

«Большая часть современных полнометражных мультфильмов сейчас трехмерные. Но так было не всегда. Технологическая революция произошла только в конце ХХ века, когда классические рисованные проекты уступили место объемной анимации», — пояснили организаторы.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 600 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.