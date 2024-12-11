«Мы всё потеряли». Краснодарцев приглашают на лекцию о падении 2D-анимации

Краснодарский край

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  • © Фото rawpixel.com, сайт freepik.com
    © Фото rawpixel.com, сайт freepik.com

14 декабря в Краснодаре проведут лекцию о развитии и упадке двухмерной анимации (16+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 14 декабря лекцию «Мы все потеряли: начало нулевых — пик развития и падение 2D-анимации».

Автор телеграм-канала «Аниматик» Влад Балабанов расскажет, как рынок, новые технологии, череда коммерческих неудач и компьютерная цветовая палитра победили целлулоид на пике его развития и навсегда изменили 2D-анимацию.

Вместе со слушателями эксперт проанализирует «Атлантиду», «Принца Египта», «Планету сокровищ» и некоторые аниме того времени.

Терапия музыкой, историей и творчеством:

«Большая часть современных полнометражных мультфильмов сейчас трехмерные. Но так было не всегда. Технологическая революция произошла только в конце ХХ века, когда классические рисованные проекты уступили место объемной анимации», — пояснили организаторы.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 600 рублей. Лекция пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.

Как писали Юга.ру, кинокритик Кира Кац анонсировала на 15 декабря лекцию «Гарри Поттер»: магия, дружба и свет». На встрече участники обсудят, как режиссеры франшизы воплощали волшебство на экране.

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