Мальчик, который выжил. В Краснодаре пройдет лекция о Гарри Поттере

На встрече участники обсудят, как Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс воплощали магию на экране, сравнят их режиссерские стили и найдут отсылки и пасхалки в фильмах франшизы.

«История мальчика, который выжил, известна даже тем, кто принципиально избегает ее все эти годы. Мир «Гарри Поттера» проник в реальный уже давно и вряд ли куда-то из него исчезнет. И несмотря на то, что создала эту историю Джоан Роулинг, экранизации впустили в волшебный мир намного больше людей и привнесли в него что-то новое», — считает Кира Кац.

Кинофраншиза «Гарри Поттер» насчитывает 11 фильмов в жанре фэнтези, включая основные части, спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» и его сиквелы. Серия занимает четвертое место в списке самых прибыльных.

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 800 рублей.