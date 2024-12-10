Мальчик, который выжил. В Краснодаре пройдет лекция о Гарри Поттере
В Краснодаре 16 декабря обсудят феномен самого известного мальчика-волшебника (16+)
Кинокритик Кира Кац анонсировала на 15 декабря лекцию «Гарри Поттер»: магия, дружба и свет».
На встрече участники обсудят, как Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс воплощали магию на экране, сравнят их режиссерские стили и найдут отсылки и пасхалки в фильмах франшизы.
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«История мальчика, который выжил, известна даже тем, кто принципиально избегает ее все эти годы. Мир «Гарри Поттера» проник в реальный уже давно и вряд ли куда-то из него исчезнет. И несмотря на то, что создала эту историю Джоан Роулинг, экранизации впустили в волшебный мир намного больше людей и привнесли в него что-то новое», — считает Кира Кац.
Кинофраншиза «Гарри Поттер» насчитывает 11 фильмов в жанре фэнтези, включая основные части, спин-офф «Фантастические твари и где они обитают» и его сиквелы. Серия занимает четвертое место в списке самых прибыльных.
Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по адресу улица Октябрьская, 91. Стоимость участия 800 рублей.
Как писали Юга.ру, кинокомпания Warner Bros. Discovery будет снимать сериал о Гарри Поттере. Всего планируется 10 сезонов, премьера состоится в 2027 году.