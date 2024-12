Терапия музыкой, историей и творчеством. В Краснодаре пройдет лекция о Pink Floyd

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 12 декабря лекцию из серии «Музыкальные истории».

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве британской рок-группе Pink Floyd и текстах ее песен. После лекции участники послушают редкий альбом Wish your were here на виниле и увидят кадры из клипов.