Терапия музыкой, историей и творчеством. В Краснодаре пройдет лекция о Pink Floyd

В Краснодаре 12 декабря состоится лекция о творчестве британской рок-группе Pink Floyd (18+)

Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о творчестве британской рок-группе Pink Floyd и текстах ее песен. После лекции участники послушают редкий альбом Wish your were here на виниле и увидят кадры из клипов.

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 12 декабря лекцию из серии «Музыкальные истории».

«На вертак мы будем ставить первый британский пресс, пластинка выпуска 1975 года, произведенная в Англии», — рассказал Острицов.

Начало в 19:00. Лекция пройдет по адресу улица Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Британская рок-группа Pink Floyd знаменита своими продолжительными композициями и объединёнными в тематические сюиты песнями, звуковыми экспериментами, философскими текстами, дизайном обложек альбомов и грандиозными концертными шоу. В ее активе более 250 млн проданных альбомов. Дебютная студийная пластинка The Piper at the Gates of Dawn стала классикой психоделического рока.

Как писали Юга.ру, досуговый центр «Пятница» анонсировал на 11 декабря какао-вечеринку «Год в фотографиях». Каждый участник сможет поделиться своими снимками и рассказами о них.