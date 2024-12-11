Мир гармонии и единения. В Краснодаре пройдет выставка «Прогулка по городу»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото произведений Татьяны Сокольниковой
    © Коллаж из скриншотов фото произведений Татьяны Сокольниковой

В Краснодаре покажут живописные работы Татьяны Сокольниковой (0+)

Краснодарский музей имени Коваленко анонсировал на 12 декабря открытие персональной выставки Татьяны Сокольниковой «Прогулка по городу».

В экспозицию войдут 26 живописных работ, посвященных пейзажам кубанской столицы. У посетителей есть возможность прогуляться по ее улицам вместе с автором.

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«Каждое полотно раскрывает не только архитектурные детали, но и душу южной столицы. Прогулка по старинным улицам позволяет каждому вспомнить о своей связи с культурными традициями, почувствовать себя частью истории. Здесь, среди уютных дворов и величественных зданий, царит атмосфера неспешного созерцания момента жизни», — рассказали организаторы.

Выставка «Прогулка по городу» будет работать до 12 января 2025 года по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко доступна выставка «Николаю Рериху посвящается …» к 150-летию со дня рождения мастера. Представлены копии работ известного художника.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

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