Мир гармонии и единения. В Краснодаре пройдет выставка «Прогулка по городу»

В экспозицию войдут 26 живописных работ, посвященных пейзажам кубанской столицы. У посетителей есть возможность прогуляться по ее улицам вместе с автором.

«Каждое полотно раскрывает не только архитектурные детали, но и душу южной столицы. Прогулка по старинным улицам позволяет каждому вспомнить о своей связи с культурными традициями, почувствовать себя частью истории. Здесь, среди уютных дворов и величественных зданий, царит атмосфера неспешного созерцания момента жизни», — рассказали организаторы.

Выставка «Прогулка по городу» будет работать до 12 января 2025 года по адресу улица Красная, 15.