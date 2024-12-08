В Краснодаре показывают копии работ Николая Рериха

В экспозицию вошли 16 работ студентов кафедры академического рисунка и живописи Краснодарского института культуры (0+)

В Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Николаю Рериху посвящается …» к 150-летию со дня рождения мастера. В экспозицию вошли 16 работ студентов кафедры Академического рисунка и живописи Краснодарского государственного института культуры, выполнивших копии с творений Рериха.

Можно будет увидеть картины «Идолы» Натальи Козиновой, «Канченджанга» Дарьи Лебединой, «Книга жизни» Екатерины Задорожной, «Гималаи» Аноры Рахмановой, «Весна в Кулу» Анастасии Королевой, «Вестник от Гималаев» Анастасии Кулясовой, «Монхеган» Ирины Иощенко, «Тибет. Гималаи» Татьяны Назаровой, «Горный пейзаж» Мартина Шепарда, «Пантелеймон целитель» Серафимы Пластининой, «Гора пяти сокровищ» Валентины Лаптевой, «Замок в Ладакхе» Анжелики Мошуровой,«Труд Мадонны» Арины Поляковой, «Гонец» Тамары Сидоркиной, «Гималайский пейзаж» Дины Шик, «Путь в Шамбалу» Яны Горбатенко.