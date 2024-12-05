Акварель на бумаге и шелке. В Краснодаре открылась выставка «Стихия цветной воды»
В Краснодаре показывают акварельные работы Елены Григорьевой (6+)
В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 5 декабря открылась выставка «Стихия цветной воды».
В экспозицию вошли 34 акварельные работы на бумаге и шелке художницы Елены Григорьевой. Все они являются единой многоплановой композицией, созданной ей за несколько лет творчества.
Мир чудес и откровений:
«Сложные сочетания геометрических и природных форм, цветовых пятен и ассоциативно–образных сюжетов непременно увлекут зрителя и отправят в познавательное путешествие в Святогорье, Крым, заповедные места Донбасса», — рассказали организаторы.
Выставка будет работать до 22 декабря по адресу улица Красная, 15.
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