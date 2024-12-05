Акварель на бумаге и шелке. В Краснодаре открылась выставка «Стихия цветной воды»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре показывают акварельные работы Елены Григорьевой (6+)

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 5 декабря открылась выставка «Стихия цветной воды».

В экспозицию вошли 34 акварельные работы на бумаге и шелке художницы Елены Григорьевой. Все они являются единой многоплановой композицией, созданной ей за несколько лет творчества.

Мир чудес и откровений:

«Сложные сочетания геометрических и природных форм, цветовых пятен и ассоциативно–образных сюжетов непременно увлекут зрителя и отправят в познавательное путешествие в Святогорье, Крым, заповедные места Донбасса», — рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 22 декабря по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре можно посетить выставку «Укиё-э. Образы изменчивого мира». Представлено более 300 произведений из коллекции Александра Новиченко.

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