Акварель на бумаге и шелке. В Краснодаре открылась выставка «Стихия цветной воды»

В Краснодаре показывают акварельные работы Елены Григорьевой (6+)

В Краснодарском художественном музее имени Коваленко 5 декабря открылась выставка «Стихия цветной воды». В экспозицию вошли 34 акварельные работы на бумаге и шелке художницы Елены Григорьевой. Все они являются единой многоплановой композицией, созданной ей за несколько лет творчества.

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«Сложные сочетания геометрических и природных форм, цветовых пятен и ассоциативно–образных сюжетов непременно увлекут зрителя и отправят в познавательное путешествие в Святогорье, Крым, заповедные места Донбасса», — рассказали организаторы. Выставка будет работать до 22 декабря по адресу улица Красная, 15.