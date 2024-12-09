РЖД запустит турпоезд из Краснодара и Ростова-на-Дону в Домбай

В феврале из Ростова-на-Дону и Краснодара отправится турпоезд «Выходные в Домбае»

Пресс-служба РЖД сообщила , что 21 февраля из Ростова-на-Дону в Черкесск отправится турпоезд «Выходные в Домбае». Он будет останавливаться в Краснодаре. Отправление из столицы Кубани — в 00:12 22 февраля. В Черкесск состав прибудет в 9:05 23 февраля.

В двухдневную программу вошли экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз. Также пассажиры смогут увидеть горное озеро Кара-Кель, Тебердинский заповедник, историческое «Нижне-Архызское Аланское городище», посетить этнографический музей и попробовать блюда национальной кухни.



Билеты на турпоезд уже в продаже. Поездка в купейном вагоне доступна от 5 438 рублей, а в СВ — от 11 175 рублей.



При покупке билета на поезд можно дополнительно приобрести двухдневный тур с гидом, трансфером и питанием:

«Домбай + Архыз» с ночевкой в поезде — 15 770 рублей;

«Домбай + Архыз» с ночевкой в отеле — 20 480 рублей;

«Домбай + свободный день» — 8 240 рублей;

«Свободный день + Архыз» — 7 540 рублей.

Цены действительны при покупке на сайте РЖД, приобрести тур в поезде будет дороже.