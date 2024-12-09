РЖД запустит турпоезд из Краснодара и Ростова-на-Дону в Домбай

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В феврале из Ростова-на-Дону и Краснодара отправится турпоезд «Выходные в Домбае»

Пресс-служба РЖД сообщила, что 21 февраля из Ростова-на-Дону в Черкесск отправится турпоезд «Выходные в Домбае». Он будет останавливаться в Краснодаре. Отправление из столицы Кубани — в 00:12 22 февраля. В Черкесск состав прибудет в 9:05 23 февраля.

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В двухдневную программу вошли экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз. Также пассажиры смогут увидеть горное озеро Кара-Кель, Тебердинский заповедник, историческое «Нижне-Архызское Аланское городище», посетить этнографический музей и попробовать блюда национальной кухни.

Билеты на турпоезд уже в продаже. Поездка в купейном вагоне доступна от 5 438 рублей, а в СВ — от 11 175 рублей.

При покупке билета на поезд можно дополнительно приобрести двухдневный тур с гидом, трансфером и питанием:

  • «Домбай + Архыз» с ночевкой в поезде — 15 770 рублей;
  • «Домбай + Архыз» с ночевкой в отеле — 20 480 рублей;
  • «Домбай + свободный день» — 8 240 рублей;
  • «Свободный день + Архыз» — 7 540 рублей. 

Цены действительны при покупке на сайте РЖД, приобрести тур в поезде будет дороже.

Как писали Юга.ру, в конце декабря РЖД возобновит перевозки по единому билету на курорты СКФО.

Архыз Горнолыжный спорт горы Домбай дорога на курорт Железная дорога Краснодар Курорты и туризм Поезда путешествия РЖД Ростов-на-Дону Черкесск

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