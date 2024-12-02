«Лыжную стрелу» запустят между Ростовом-на-Дону и Карачаево-Черкесией на новогодние праздники

Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Маршрут «Лыжной стрелы» пройдет через Краснодарский край

2 декабря пресс-служба СКЖД сообщила, что поезд «Лыжная стрела» свяжет Ростов-на-Дону и Черкесск на новогодних праздниках. «Ласточка» будет курсировать с 29 декабря по 7 января, кроме 1 января.

Отправление с вокзала Ростов-Пригородный в 05:25, прибытие в Черкесск в 11:55 следующего дня. Обратно состав будет отходить в 18:47 и прибывать в Ростов-на-Дону на следующий день в 00:41.

Ближе всего от Черкесска находится горнолыжный курорт «Архыз» — около 116 км по автотрассе, до курорта «Домбай» расстояние примерно 140 км.

РЖД запустит еще один новогодний поезд в Сочи и Имеретинский курорт:

В Краснодарском крае поезд будет останавливаться в Кущевской, Тихорецке, Кавказской, Гулькевичах и Армавире. Маршрут также будет проходить через Ставропольский край.

В пресс-службе отметили, что пассажиры смогут бесплатно провозить сноуборды, лыжи, хоккейные клюшки на местах для ручной клади.

Как писали Юга.ру, РЖД планирует запустить «Ласточку» из Сочи в Сухум.

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