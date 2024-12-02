«Лыжную стрелу» запустят между Ростовом-на-Дону и Карачаево-Черкесией на новогодние праздники

2 декабря пресс-служба СКЖД сообщила, что поезд «Лыжная стрела» свяжет Ростов-на-Дону и Черкесск на новогодних праздниках. «Ласточка» будет курсировать с 29 декабря по 7 января, кроме 1 января.

Отправление с вокзала Ростов-Пригородный в 05:25, прибытие в Черкесск в 11:55 следующего дня. Обратно состав будет отходить в 18:47 и прибывать в Ростов-на-Дону на следующий день в 00:41.

Ближе всего от Черкесска находится горнолыжный курорт «Архыз» — около 116 км по автотрассе, до курорта «Домбай» расстояние примерно 140 км.