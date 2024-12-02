«Лыжную стрелу» запустят между Ростовом-на-Дону и Карачаево-Черкесией на новогодние праздники
Маршрут «Лыжной стрелы» пройдет через Краснодарский край
2 декабря пресс-служба СКЖД сообщила, что поезд «Лыжная стрела» свяжет Ростов-на-Дону и Черкесск на новогодних праздниках. «Ласточка» будет курсировать с 29 декабря по 7 января, кроме 1 января.
Отправление с вокзала Ростов-Пригородный в 05:25, прибытие в Черкесск в 11:55 следующего дня. Обратно состав будет отходить в 18:47 и прибывать в Ростов-на-Дону на следующий день в 00:41.
Ближе всего от Черкесска находится горнолыжный курорт «Архыз» — около 116 км по автотрассе, до курорта «Домбай» расстояние примерно 140 км.
РЖД запустит еще один новогодний поезд в Сочи и Имеретинский курорт:
В Краснодарском крае поезд будет останавливаться в Кущевской, Тихорецке, Кавказской, Гулькевичах и Армавире. Маршрут также будет проходить через Ставропольский край.
В пресс-службе отметили, что пассажиры смогут бесплатно провозить сноуборды, лыжи, хоккейные клюшки на местах для ручной клади.
Как писали Юга.ру, РЖД планирует запустить «Ласточку» из Сочи в Сухум.