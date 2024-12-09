На участке трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе ограничили скорость и сузили проезжую часть

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Автодор»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Автодор»

На трассе М-4 «Дон» у станицы Пятигорской начали ремонт моста через реку Каверзе

9 декабря пресс-служба «Автодор» сообщила, что на трассе М-4 «Дон» стартовал капитальный ремонт моста через реку Каверзе.

На 1398-м км у станицы Пятигорской близ Горячего Ключа специалисты сузили проезжую часть до трех метров в ширину в каждом направлении. На период реконструкции скоростной режим на участке составит 40 км/ч. Для автомобилистов расставили временные знаки и нанесли дорожную разметку.

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После завершения ремонта количество полос увеличится с трех до четырех. Кроме того, появятся барьерные ограждения и новое освещение.

Работы пройдут в два этапа — сначала на правой части, потом на левой. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.

  • © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

Как писали Юга.ру, в ходе прямой линии с Вениамином Кондратьевым стало известно, когда начнется ремонт Тургеневского моста в Краснодаре.

Благоустройство Горячий Ключ Дороги Инфраструктура Ремонт дорог

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На участке трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе ограничили скорость и сузили проезжую часть
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