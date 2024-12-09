На участке трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе ограничили скорость и сузили проезжую часть

На трассе М-4 «Дон» у станицы Пятигорской начали ремонт моста через реку Каверзе

На 1398-м км у станицы Пятигорской близ Горячего Ключа специалисты сузили проезжую часть до трех метров в ширину в каждом направлении. На период реконструкции скоростной режим на участке составит 40 км/ч. Для автомобилистов расставили временные знаки и нанесли дорожную разметку.

9 декабря пресс-служба «Автодор» сообщила , что на трассе М-4 «Дон» стартовал капитальный ремонт моста через реку Каверзе.

После завершения ремонта количество полос увеличится с трех до четырех. Кроме того, появятся барьерные ограждения и новое освещение.

Работы пройдут в два этапа — сначала на правой части, потом на левой. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.