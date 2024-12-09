В Краснодаре в кино показывают мультфильм «Моана 2». Под каким кодовым названием его искать в расписании?
Сеть кинотеатров «Монитор» показывает тихоокеанскую сказку о дочери вождя (6+)
В сети кинотеатров «Монитор» с 8 декабря можно посмотреть мультфильм «Моана 2». Ленту показывают в формате 2D под названием «В погоне за брызгами».
События анимационного фильма развернутся спустя три года после приключений первой части. Во второй ленте повзрослевшая полинезийская принцесса Моана отправится в путешествие за пределы берегов родной Мотунуи. К ней присоединятся самолюбивый полубог Мауи, мастерица на все руки Лото, знаток мифов Мони, сварливый фермер Келе и поросенок Пуа с петухом Хейхеем. Они хотят исследовать неизведанные воды Океании и найти исчезнувший остров.
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Напомним, с 28 ноября в Краснодаре показывают фильм «Гладиатор 2» под кодовым названием «Букет». События второй части развернутся спустя 15 лет после оригинальной ленты.
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