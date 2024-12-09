В Краснодаре в кино показывают мультфильм «Моана 2». Под каким кодовым названием его искать в расписании?

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера к мультфильму «Моана 2» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO
    Кадр из трейлера к мультфильму «Моана 2» © Скриншот видео с YouTube-канала «топКино», www.youtube.com/@topKINOOO

Сеть кинотеатров «Монитор» показывает тихоокеанскую сказку о дочери вождя (6+)

В сети кинотеатров «Монитор» с 8 декабря можно посмотреть мультфильм «Моана 2». Ленту показывают в формате 2D под названием «В погоне за брызгами».

События анимационного фильма развернутся спустя три года после приключений первой части. Во второй ленте повзрослевшая полинезийская принцесса Моана отправится в путешествие за пределы берегов родной Мотунуи. К ней присоединятся самолюбивый полубог Мауи, мастерица на все руки Лото, знаток мифов Мони, сварливый фермер Келе и поросенок Пуа с петухом Хейхеем. Они хотят исследовать неизведанные воды Океании и найти исчезнувший остров.

Читайте также:

Первая лента вышла на экраны в 2016 году и собрала в прокате 680 млн долларов, став неожиданным успехом для киностудии Disney.

Напомним, с 28 ноября в Краснодаре показывают фильм «Гладиатор 2» под кодовым названием «Букет». События второй части развернутся спустя 15 лет после оригинальной ленты.

Как писали Юга.ру, оскароносный фильм «Миллионер из трущоб» получит продолжение или сериальную версию. 

Афиша Дети Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

На участке трассы М-4 «Дон» в Горячем Ключе ограничили скорость и сузили проезжую часть
В Краснодаре в кино показывают мультфильм «Моана 2». Под каким кодовым названием его искать в расписании?
Новороссийск снова без воды: жителям на два дня отключат ресурс
С 2025 года между Ростовом, Махачкалой и Астраханью будет курсировать круизный лайнер
Власти Краснодара запретили грузовикам ездить по городу днем перед Новым годом
Это провал. На улице Московской в Краснодаре обнаружили очередное повреждение трубопровода

Лента новостей

Это провал
Сегодня, 10:34
Это провал
На улице Московской в Краснодаре обнаружили очередное повреждение трубопровода
Ветер и осадки
Сегодня, 08:33
Ветер и осадки
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале недели
Возле «Авроры» появится «Эндемик»
6 декабря, 17:19 Реклама
Возле «Авроры» появится «Эндемик»
В Краснодаре открыли продажу квартир в новом ЖК в центре города

Реклама на сайте