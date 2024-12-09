С 2025 года между Ростовом, Махачкалой и Астраханью будет курсировать круизный лайнер

Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото lifeforstock, сайт freepik.com
    © Фото lifeforstock, сайт freepik.com

Маршрут свяжет морские порты Махачкалы и Астрахани с речными портами Ростова-на-Дону и Волгограда

6 декабря «РБК-Ростов» со ссылкой на Росморречфлот сообщил, что с 2025 года между Ростовом, Махачкалой и Астраханью начнет ходить круизный лайнер «Карелия».

Четырехпалубное судно сможет принять больше 180 пассажиров. Помимо кают, на его борту есть общественные пространства — солярий с бассейном, ресторан, бары, музыкальный салон и спа-зона. Площадь прогулочной палубы составляет около 900 кв. метров.

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Напомним, компания «ВодоходЪ» в 2025 году откроет круизы между Сочи и Ростовом-на-Дону. Путешественники посетят Таганрог, порт Кавказ, Геленджик и Новороссийск.

Как писали Юга.ру, в середине декабря должны были возобновить круглогодичное морское сообщение между Сочи и турецким Трабзоном. Позже стало известно, что первый рейс состоится 23 января 2025 года.

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С 2025 года между Ростовом, Махачкалой и Астраханью будет курсировать круизный лайнер
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