С 2025 года между Ростовом, Махачкалой и Астраханью будет курсировать круизный лайнер

Маршрут свяжет морские порты Махачкалы и Астрахани с речными портами Ростова-на-Дону и Волгограда

6 декабря «РБК-Ростов» со ссылкой на Росморречфлот сообщил, что с 2025 года между Ростовом, Махачкалой и Астраханью начнет ходить круизный лайнер «Карелия».

Четырехпалубное судно сможет принять больше 180 пассажиров. Помимо кают, на его борту есть общественные пространства — солярий с бассейном, ресторан, бары, музыкальный салон и спа-зона. Площадь прогулочной палубы составляет около 900 кв. метров.