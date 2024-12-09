В Краснодаре пройдет фестиваль мастер-классов

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Можно будет изготовить ароматные свечи, нарисовать новогоднюю акварельную открытку, сплести украшения и создать оригинальные новогодние композиции из живых материалов (12+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал предновогодний фестиваль мастер-классов. Он пройдет с 16 по 19 декабря.

Участники смогут изготовить ароматные свечи, нарисовать новогоднюю акварельную открытку, сплести украшения и создать оригинальные новогодние композиции из живых материалов.

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«Выбирайте интересующий вас мастер-класс, открывайте для себя новые навыки и погружайтесь в мир творчества под руководством опытных мастеров. Ведь это отличная возможность не только научиться чему-то новому, но и удивить себя и своих близких неординарными подаркам», — приглашают организаторы.

Мастер-классы будут начинаться в 15:00 и 19:00. Записываться нужно у Елены Тиминовой.

Досуговый центр «Пятница» находится по адресу улица Тургенева, 14/1.

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