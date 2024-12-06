В Краснодаре покажут антистендап «Сказки по-взрослому»

Проект «Сквозь замочную скважину» анонсировал на 29 декабря вечер стендапа «Сказки по-взрослому». В рамках мероприятия ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — будут рассказывать волшебные истории и разбирать их с точки зрения психологии.

Программа: