В Краснодаре покажут антистендап «Сказки по-взрослому»

Краснодарский край

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  • © Автор фото freepik, сайт freepik.com
    © Автор фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре состоится культурно-гастрономический вечер, посвященный чудесам и сказкам (18+)

Проект «Сквозь замочную скважину» анонсировал на 29 декабря вечер стендапа «Сказки по-взрослому». В рамках мероприятия ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — будут рассказывать волшебные истории и разбирать их с точки зрения психологии.

Программа:

  • как любимая сказка характеризует нас самих;
  • в чем проблема Русалочки и как не провалиться в жертву;
  • всякое ли Чудовище может перевоспитать Красавица;
  • кто мечтает об Иванушке-Дурачке;
  • почему сказка заканчивается на свадьбе и что начинается после;
  • и другие сказочные сценарии, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни.

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Вечеринка пройдет в баре «Детектив, где вы?» по адресу улица Красноармейская, 45. Начало в 17:00. 

Ранее Анастасия Чернова и Анна Клименко рассказывали о музах известных творцов.

Как писали Юга.ру, краснодарский проект Green Door анонсировал на 7-8 декабря предновогодний маркет. Местные бренды представят свои изделия.

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