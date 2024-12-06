В Краснодаре покажут антистендап «Сказки по-взрослому»
В Краснодаре состоится культурно-гастрономический вечер, посвященный чудесам и сказкам (18+)
Проект «Сквозь замочную скважину» анонсировал на 29 декабря вечер стендапа «Сказки по-взрослому». В рамках мероприятия ведущие — филолог Анастасия Чернова и сексолог Анна Клименко — будут рассказывать волшебные истории и разбирать их с точки зрения психологии.
Программа:
- как любимая сказка характеризует нас самих;
- в чем проблема Русалочки и как не провалиться в жертву;
- всякое ли Чудовище может перевоспитать Красавица;
- кто мечтает об Иванушке-Дурачке;
- почему сказка заканчивается на свадьбе и что начинается после;
- и другие сказочные сценарии, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни.
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Вечеринка пройдет в баре «Детектив, где вы?» по адресу улица Красноармейская, 45. Начало в 17:00.
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