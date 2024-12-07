В Краснодаре пройдет вечер страшных сказок

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарцев приглашают погрузиться в русский фольклор (18+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 21 декабря вечер страшных сказок в русском народном стиле. Событие посвящено зимнему солнцестоянию.

В программе:

  • выступления участников клуба молодых литераторов Кубани;
  • светомузыкальное оформление — свечи, мелодии;
  • выступление гостей мероприятия.

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Желающие могут представить свои авторские произведения в рамках концертной программы. Для этого необходимо отправить заявку.

«Давайте проведаем самый долгий вечер года в атмосфере русских народных традиций, где оживут загадочные истории и пугающие сказания», — приглашают организаторы.

Вечер страшных сказок начнется в 16:00 по адресу улица Красная, 43. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 28 декабря лекцию «Феномен чуда: новогодние сказки». Филолог Анастасия Чернова проанализирует «Хроники Нарнии», «Двенадцать месяцев» и «Щелкунчик и Мышиный король».

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В Краснодаре пройдет вечер страшных сказок
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