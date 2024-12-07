В Краснодаре пройдет вечер страшных сказок

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 21 декабря вечер страшных сказок в русском народном стиле. Событие посвящено зимнему солнцестоянию.

Желающие могут представить свои авторские произведения в рамках концертной программы. Для этого необходимо отправить заявку.

«Давайте проведаем самый долгий вечер года в атмосфере русских народных традиций, где оживут загадочные истории и пугающие сказания», — приглашают организаторы.

Вечер страшных сказок начнется в 16:00 по адресу улица Красная, 43. Вход свободный.