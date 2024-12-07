В Краснодаре пройдет вечер страшных сказок
Краснодарцев приглашают погрузиться в русский фольклор (18+)
Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 21 декабря вечер страшных сказок в русском народном стиле. Событие посвящено зимнему солнцестоянию.
В программе:
- выступления участников клуба молодых литераторов Кубани;
- светомузыкальное оформление — свечи, мелодии;
- выступление гостей мероприятия.
Читайте также:
Желающие могут представить свои авторские произведения в рамках концертной программы. Для этого необходимо отправить заявку.
«Давайте проведаем самый долгий вечер года в атмосфере русских народных традиций, где оживут загадочные истории и пугающие сказания», — приглашают организаторы.
Вечер страшных сказок начнется в 16:00 по адресу улица Красная, 43. Вход свободный.
Как писали Юга.ру, культурное пространство «Спутник» анонсировало на 28 декабря лекцию «Феномен чуда: новогодние сказки». Филолог Анастасия Чернова проанализирует «Хроники Нарнии», «Двенадцать месяцев» и «Щелкунчик и Мышиный король».