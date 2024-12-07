Девятилетнему Семену из Краснодарского края нужны слуховые аппараты. Как ему помочь?
«Русфонд» начал сбор средств мальчику из хутора Белого Темрюкского района на сверхмощные слуховые аппараты
Семен развивался наравне со сверстниками, в полтора года произносил слоги, ближе к двум годам появились слова и словосочетания. Но в два с половиной года родители заметили, что мальчик хуже слышит. Врачи поставили ему тугоухость 2-й степени, отит и увеличенные аденоиды.
Лечение оказалось малоэффективным, аденоиды пришлось удалить. Когда Семен восстановился после операции, то стал активным и любознательным, слух у него улучшился.
В три года мальчик стал четче выговаривать звуки, но общался только словосочетаниями. Невролог диагностировала ему задержку речевого развития.
Семен ездил на лечение в специализированный центр в Анапу. Но из-за ковида поездки пришлось отменить. После он сильно заболел, и произошел откат в развитии. Как оказалось, слух у мальчика ухудшился до тугоухости 4-й степени.
«У Семена двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи мальчика. Протезирование сверхмощными слуховыми аппаратами поможет ребенку адаптироваться в социальной среде, воспринимать речь окружающих, накапливать словарный запас и учиться правильно говорить», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.
Мама Семена Татьяна Сергиенко воспитывает троих детей одна. В прошлом году ее муж умер после тяжелой болезни. Ей сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты. Всего требуется 273 393 рубля.
Как помочь Семену?
- отправить пожертвование с банковской карт на сайте Русфонда;
- отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Семена Сергиенко);
- через СБП, отсканировав QR-код;
- через приложение «Русфонда» (скачать его можно здесь);
- отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
Благотворительный фонд «Русфонд»
ИНН 7743089883
КПП 771401001
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
Назначение платежа: Пожертвование на лечение Семена Сергиенко. Без НДС.
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