Девятилетнему Семену из Краснодарского края нужны слуховые аппараты. Как ему помочь?

Семен развивался наравне со сверстниками, в полтора года произносил слоги, ближе к двум годам появились слова и словосочетания. Но в два с половиной года родители заметили, что мальчик хуже слышит. Врачи поставили ему тугоухость 2-й степени, отит и увеличенные аденоиды.

Лечение оказалось малоэффективным, аденоиды пришлось удалить. Когда Семен восстановился после операции, то стал активным и любознательным, слух у него улучшился.



В три года мальчик стал четче выговаривать звуки, но общался только словосочетаниями. Невролог диагностировала ему задержку речевого развития.



Семен ездил на лечение в специализированный центр в Анапу. Но из-за ковида поездки пришлось отменить. После он сильно заболел, и произошел откат в развитии. Как оказалось, слух у мальчика ухудшился до тугоухости 4-й степени.



«У Семена двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи мальчика. Протезирование сверхмощными слуховыми аппаратами поможет ребенку адаптироваться в социальной среде, воспринимать речь окружающих, накапливать словарный запас и учиться правильно говорить», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.



Мама Семена Татьяна Сергиенко воспитывает троих детей одна. В прошлом году ее муж умер после тяжелой болезни. Ей сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты. Всего требуется 273 393 рубля .

Как помочь Семену?