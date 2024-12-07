Девятилетнему Семену из Краснодарского края нужны слуховые аппараты. Как ему помочь?

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено «Русфондом»
    © Фото предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из хутора Белого Темрюкского района на сверхмощные слуховые аппараты

Семен развивался наравне со сверстниками, в полтора года произносил слоги, ближе к двум годам появились слова и словосочетания. Но в два с половиной года родители заметили, что мальчик хуже слышит. Врачи поставили ему тугоухость 2-й степени, отит и увеличенные аденоиды.

Лечение оказалось малоэффективным, аденоиды пришлось удалить. Когда Семен восстановился после операции, то стал активным и любознательным, слух у него улучшился. 

В три года мальчик стал четче выговаривать звуки, но общался только словосочетаниями. Невролог диагностировала ему задержку речевого развития.

Семен ездил на лечение в специализированный центр в Анапу. Но из-за ковида поездки пришлось отменить. После он сильно заболел, и произошел откат в развитии. Как оказалось, слух у мальчика ухудшился до тугоухости 4-й степени.

«У Семена двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Нарушение слуха препятствует полноценному формированию и развитию речи мальчика. Протезирование сверхмощными слуховыми аппаратами поможет ребенку адаптироваться в социальной среде, воспринимать речь окружающих, накапливать словарный запас и учиться правильно говорить», — рассказала сурдолог детской краевой клинической больницы в Краснодаре Ольга Пыжова.

Мама Семена Татьяна Сергиенко воспитывает троих детей одна. В прошлом году ее муж умер после тяжелой болезни. Ей сложно самостоятельно оплатить слуховые аппараты. Всего требуется 273 393 рубля.

Как помочь Семену?

  • отправить пожертвование с банковской карт на сайте Русфонда;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Семена Сергиенко);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать его можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Семена Сергиенко. Без НДС.

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