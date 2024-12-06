В парке «Краснодар» рядом с пальмами высадили можжевельник

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк «Краснодар»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Парк «Краснодар»

24 можжевельника появились в парке «Краснодар»

6 декабря телеграм-канал «Парк «Краснодар» сообщил, что в общественном пространстве высадили 24 дерева можжевельника. Их разместили около юбей чилийских (они же слоновые пальмы). 

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Можжевельник — род вечнозеленых хвойных кустарников и деревьев семейства кипарисовые. Представители распространены в Северном полушарии от Арктики до субтропических горных районов. Считается, что там, где посажен можжевельник, воздух намного чище.

Ранее в северной части парка «Краснодар» — между фонтанами «Инфинити» и «Стремительная река» — высадили восемь каменных дубов. Это вечнозеленое растение обладают не резными листьями, а цельными.

Как писали Юга.ру, в парке «Краснодар» на кустарниках появилась «ягода привидения». Необычные белые плоды могут продержаться всю зиму.

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