В парке «Краснодар» рядом с пальмами высадили можжевельник

6 декабря телеграм-канал «Парк «Краснодар» сообщил , что в общественном пространстве высадили 24 дерева можжевельника. Их разместили около юбей чилийских (они же слоновые пальмы).

Можжевельник — род вечнозеленых хвойных кустарников и деревьев семейства кипарисовые. Представители распространены в Северном полушарии от Арктики до субтропических горных районов. Считается, что там, где посажен можжевельник, воздух намного чище.

Ранее в северной части парка «Краснодар» — между фонтанами «Инфинити» и «Стремительная река» — высадили восемь каменных дубов. Это вечнозеленое растение обладают не резными листьями, а цельными.