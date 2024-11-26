Еще одно место для фотосессий. Под Анапой покраснели поля солероса

В соцсетях появились кадры растения солерос в районе Анапы. Как сообщают очевидцы, необычную красную траву они заметили на Бугазской косе.

По словам автора фото, в этом году растение можно встретить только в одном месте. Лиманы сейчас стоят с водой, а солерос растет на высохшем соленном дне.

Годом ранее солерос цвел в станице Благовещенской и на Витязевском лимане. Ярко-красных растений было так много, что поля напоминали марсианские пейзажи.

В 2024-м сделать красивые фото стало гораздо сложнее.

Солерос — однолетнее травянистое растение. С первого взгляда его запросто можно принять за морские водоросли или перепутать со всем известной морской капустой. Растет на сильно засоленных почвах на морских побережьях, берегах соленых озер, в балках и оврагах. В течение сезона солерос меняет цвет с зеленого до буро-красного.

Как писали Юга.ру, в Анапе туристы снесли ограду вокруг кипарисов и повредили их корни. Жители курорта предложили создать прогулочную зону в районе знаменитой локации.