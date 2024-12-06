На пляже Новороссийска установили кабинку для переодевания «Домик моржа»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Новороссийский рабочий» https://t.me/novorab_official/45849
    © Скриншот из телеграм-канала «Новороссийский рабочий» https://t.me/novorab_official/45849

В Новороссийске на Суджукской косе установили кабинку, где могут переодеться любители зимнего купания

5 декабря корреспонденты «Новороссийского рабочего» обнаружили сооружение с названием «Домик моржа». Такая кабинка для переодевания появилась на Суджукской косе.

В «домике» можно оставить вещи и спрятаться от ветра.

Читайте также:

«Это деревянная будка, обшитая клеенкой. Раньше в этом сооружении складировали доски для сапов. Протестировали «домик» вместе с сообществом «Моржи Новороссийска». Здесь можно переодеться, выпить чай из термоса», — написало СМИ.

Кабинку установил настоятель храма Святой Преподобномученицы Елисаветы Романовой при городской больнице № 1 Роман Хотков. Он уточнил, что инициаторами появления «домика моржей» были прихожане, которые любят купаться зимой.

Напомним, что в конце ноября кабинки для переодевания установили и на зимних пляжах Геленджика.

Как сообщали Юга.ру, с 1 ноября в Сочи заработали 33 зимних пляжа.

Благоустройство Курорты и туризм Новороссийск отдых Пляжи Черное море

Новости

На пляже Новороссийска установили кабинку для переодевания «Домик моржа»
Власти Краснодара обещают достроить к Новому году площадку для фестивалей
В парке «Краснодар» рядом с пальмами высадили можжевельник
В Краснодаре за 220 млн рублей продается особняк, где были база белых и туберкулезный санаторий
На Московской в Краснодаре устраняют провалы, но появляются новые. Как выглядит улица 6 декабря?
В Ставропольском крае будут выращивать бананы

Лента новостей

В Краснодаре на 25% повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
Сегодня, 10:28
В Краснодаре на 25% повысили стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
Возле «Авроры» появится «Эндемик»
Сегодня, 17:19 Реклама
Возле «Авроры» появится «Эндемик»
В Краснодаре открыли продажу квартир в новом ЖК в центре города
В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +16 °С
Сегодня, 12:28
В Краснодарском крае в выходные потеплеет до +16 °С

Реклама на сайте