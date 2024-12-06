На пляже Новороссийска установили кабинку для переодевания «Домик моржа»

В Новороссийске на Суджукской косе установили кабинку, где могут переодеться любители зимнего купания

5 декабря корреспонденты «Новороссийского рабочего» обнаружили сооружение с названием «Домик моржа». Такая кабинка для переодевания появилась на Суджукской косе. В «домике» можно оставить вещи и спрятаться от ветра.

«Это деревянная будка, обшитая клеенкой. Раньше в этом сооружении складировали доски для сапов. Протестировали «домик» вместе с сообществом «Моржи Новороссийска». Здесь можно переодеться, выпить чай из термоса», — написало СМИ.

Кабинку установил настоятель храма Святой Преподобномученицы Елисаветы Романовой при городской больнице № 1 Роман Хотков. Он уточнил, что инициаторами появления «домика моржей» были прихожане, которые любят купаться зимой.

Напомним, что в конце ноября кабинки для переодевания установили и на зимних пляжах Геленджика.