На пляже Новороссийска установили кабинку для переодевания «Домик моржа»
В Новороссийске на Суджукской косе установили кабинку, где могут переодеться любители зимнего купания
5 декабря корреспонденты «Новороссийского рабочего» обнаружили сооружение с названием «Домик моржа». Такая кабинка для переодевания появилась на Суджукской косе.
В «домике» можно оставить вещи и спрятаться от ветра.
«Это деревянная будка, обшитая клеенкой. Раньше в этом сооружении складировали доски для сапов. Протестировали «домик» вместе с сообществом «Моржи Новороссийска». Здесь можно переодеться, выпить чай из термоса», — написало СМИ.
Кабинку установил настоятель храма Святой Преподобномученицы Елисаветы Романовой при городской больнице № 1 Роман Хотков. Он уточнил, что инициаторами появления «домика моржей» были прихожане, которые любят купаться зимой.
Напомним, что в конце ноября кабинки для переодевания установили и на зимних пляжах Геленджика.
Как сообщали Юга.ру, с 1 ноября в Сочи заработали 33 зимних пляжа.