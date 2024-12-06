Феномен чуда. Краснодарцев приглашают на лекцию о новогодних сказках

Краснодарский край

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  • © Фото Alexander S, unslpash.com
    © Фото Alexander S, unslpash.com

Филолог Анастасия Чернова проанализирует сказки «Хроники Нарнии», «Двенадцать месяцев» и «Щелкунчик и Мышиный король» (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 28 декабря лекцию «Феномен чуда: новогодние сказки».

Программа:

  • Зима — это время чудес. Но почему так заведено?
  • Почему именно под Новый Год хочется волшебства, а все магическое и сказочное привлекает наше внимание?
  • Можно ли этому сопротивляться или так исторически сложилось? 

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На эти и многие другие вопросы попытается ответить филолог Анастасия Чернова. Также она проанализирует сказки «Хроники Нарнии», «Двенадцать месяцев» и «Щелкунчик и Мышиный король».

Культурное пространство «Спутник» находится по адресу улица Ишунина, 2. Начало лекции в 19:00.

Как писали Юга.ру, в кинотеатре «КАРО 8» 30 и 31 декабря покажут прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра. Зрители увидят постановку Юрия Григоровича 1966 года.

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Феномен чуда. Краснодарцев приглашают на лекцию о новогодних сказках
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