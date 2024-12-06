Феномен чуда. Краснодарцев приглашают на лекцию о новогодних сказках

На эти и многие другие вопросы попытается ответить филолог Анастасия Чернова. Также она проанализирует сказки «Хроники Нарнии», «Двенадцать месяцев» и «Щелкунчик и Мышиный король».

Культурное пространство «Спутник» находится по адресу улица Ишунина, 2. Начало лекции в 19:00.