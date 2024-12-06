Феномен чуда. Краснодарцев приглашают на лекцию о новогодних сказках
Филолог Анастасия Чернова проанализирует сказки «Хроники Нарнии», «Двенадцать месяцев» и «Щелкунчик и Мышиный король» (12+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 28 декабря лекцию «Феномен чуда: новогодние сказки».
Программа:
- Зима — это время чудес. Но почему так заведено?
- Почему именно под Новый Год хочется волшебства, а все магическое и сказочное привлекает наше внимание?
- Можно ли этому сопротивляться или так исторически сложилось?
На эти и многие другие вопросы попытается ответить филолог Анастасия Чернова. Также она проанализирует сказки «Хроники Нарнии», «Двенадцать месяцев» и «Щелкунчик и Мышиный король».
Культурное пространство «Спутник» находится по адресу улица Ишунина, 2. Начало лекции в 19:00.
Как писали Юга.ру, в кинотеатре «КАРО 8» 30 и 31 декабря покажут прямую трансляцию новогоднего балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра. Зрители увидят постановку Юрия Григоровича 1966 года.
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