В Новороссийске не разрешат строить новые ЖК из-за проблем с водоснабжением

4 декабря мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что в городе не будут выдавать разрешения на строительство новых жилых комплексов без достаточных объемов водоснабжения. «На протяжении двух лет в городе-герое действует механизм комплексного развития территории. Сейчас даже по КРТ на те объекты, где нет технических условий, разрешения на строительство выдаваться не будут», — написал он.

О необходимости принять данную меру завил губернатор Краснодарского края во время прямой линии на телеканале «Кубань-24»:



«Геленджик заморозил строительство из-за нехватки воды. А в Новороссийске выдают разрешения, хотя воды не хватает и существующим районам? Зачем мы строим, если не можем обеспечить качество жизни. Новые микрорайоны подключаются к воде, которой нет. Новороссийск — не резиновый».

Также глава пообещал достроить Троицкий водопровод в 2025 году. Однако вице-губернатор Евгений Пергун отметил, что даже после ремонта его мощностей не хватит на весь город, нужны дополнительные объекты.