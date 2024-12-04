«Ростелеком» открыл прием заявок на XIV конкурс для ИТ-журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» открыл прием заявок на XIV конкурс «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводят для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли, технологическим трендам и инновационным технологиям

На конкурс принимают материалы и сюжеты, вышедшие в СМИ и блогосфере с 1 марта 2024 года по 29 февраля 2025-го. Работы должны быть посвящены есовременным сервисам для граждан, цифровым решениям в сфере ИТ и результатам их применения в различных отраслях экономики и жизни, а также рискам для детей в цифровой среде.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций: печатная пресса;

телевидение и видеоконтент в СМИ;

радио и подкасты;

интернет-СМИ;

социальные медиа; и три специальные: «Российские решения для ИТ-индустрии: вызовы и перспективы» — от Минцифры России;

«Технологическая основа для умного дома» —от «Ростелекома»;

«Киберриски в детской среде» — от Альянса по защите детей в цифровой среде.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» традиционно пройдет на региональном и федеральном уровнях. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Партнеры специальных номинаций — Минцифры России и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Итоги регионального этапа конкурса «Ростелеком» подведет в мае 2025 года, федерального — в июле 2025 года. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные вспецноминациях, в августе 2025 года поедут в пресс-тур на Байкал.

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В состав федерального жюри вошли: Анна Балашова — руководитель отдела телекоммуникаций РБК;

Елизавета Белякова — председатель Альянса по защите детей в цифровой среде;

Сергей Бондаренко — руководитель редакции спецпроектов «Делового Петербурга»;

Олег Капранов — шеф-редактор проекта «Технологии» «Российской газеты»;

Денис Кусков — гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily;

Мария Мезенцева — советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пресс-секретарь Минцифры России;

Александр Щелканов — гендиректор издания «Ведомости Северо-Запад»;

Руслан Юсуфов — основатель и управляющий партнер MINDSMITH, футуролог;

Александр Янкевич — главный редактор spbIT.ru, ICT-Online.ru, руководитель проекта ICT2GO.ru.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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Вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина отметила: «Мы рады, что конкурс для журналистов ежегодно становится значимой творческой площадкой для обмена опытом и распространения полезной информации. Материалы, подготовленные участниками конкурса и опубликованные в региональных СМИ и блогосфере, привлекают внимание широкой аудитории. Уверена, для журналистов и блогеров, участвующих в конкурсе, особую ценность представляют очные и заочные встречи с ведущими экспертами «Ростелекома» и представителями крупнейших компаний ИТ-сферы. Эти интерактивные сессии дают замечательный стимул для углубления знаний о новейших технологиях и тенденциях развития отрасли, а также поиска актуальных тем и нестандартных творческих решений. Благодаря такому формату взаимодействия конкурс становится настоящим катализатором профессионального развития журналистов и блогеров и вносит большой вклад в популяризацию ИТ-отрасли и поддержку качественной журналистики в регионах».

«Региональные журналисты играют важную образовательную роль в процессе цифровизации и помогают людям понять, как технологии влияют на их жизнь в регионах. Благодаря их работе читатели узнают о новых технологиях и возможностях, учатся защищать свои данные от мошенников в интернете. В наше время, когда технологии быстро меняются, важно, чтобы местные СМИ как можно больше рассказывали об ИТ. Мы готовы поддержать журналистов в этом, предоставляя ресурсы и информацию для создания актуального контента», — сазала советник министра, руководитель пресс-службы Минцифры, член жюри конкурса Мария Мезенцева.

«Цифровизация — это не просто тренд, это основа современной жизни, которая определяет наши способы взаимодействия с близкими, коллегами, обществом, да и со всем миром. При этом роль человека остается столь же важной. Уверен, в этом году вы, участники конкурса, продолжите раскрывать потенциал цифрового мира и найдете вопросы, которые волнуют каждого. Именно вы, журналисты, можете сделать сложные истины доступными и понятными. Удачи каждому из вас — ваше мнение важно для цифрового будущего!», — прокомментировал вице-президент «Ростелекома» на юге, член жюри конкурса Сергей Мордасов.