Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Иваново детство» Андрея Тарковского

Краснодарский край

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  • Кадр из фильма «Иваново детство» © Скриншот видео с Rutube-канала «channel33124778»
    Кадр из фильма «Иваново детство» © Скриншот видео с Rutube-канала «channel33124778»

В Краснодаре 6 декабря можно будет посмотреть первый полнометражный фильм Андрея Тарковского (16+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 6 декабря показ и обсуждение фильма «Иваново детство» (1962).

Это военная драма и первая полнометражная лента Андрея Тарковского. В основе сценария лежит повесть Владимира Богомолова «Иван». Фильм рассказывает о мальчике, который потерял родителей и стал разведчиком в тылу врага. Картина принесла режиссеру всемирную славу.

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Творчество Андрея Тарковского — уникальное явление мировой культуры. Его фильмы оказали значительное влияние на многих современных постановщиков, среди которых Дэнни Бойл, Ларс фон Триер, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Нури Бильге Джейлан, Стивен Содерберг.

Начало показа в 20:00. Входной билет стоит 500 рублей. Необходима предварительная регистрация.

Кинопоказ пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, 5 декабря на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Возвращение Одиссея» итальянского режиссера Уберто Пазолини. Это вольная экранизация знаменитого произведения Гомера.

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