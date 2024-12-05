Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Иваново детство» Андрея Тарковского
В Краснодаре 6 декабря можно будет посмотреть первый полнометражный фильм Андрея Тарковского (16+)
Образовательный проект Renaissance анонсировал на 6 декабря показ и обсуждение фильма «Иваново детство» (1962).
Это военная драма и первая полнометражная лента Андрея Тарковского. В основе сценария лежит повесть Владимира Богомолова «Иван». Фильм рассказывает о мальчике, который потерял родителей и стал разведчиком в тылу врага. Картина принесла режиссеру всемирную славу.
Читайте также:
Творчество Андрея Тарковского — уникальное явление мировой культуры. Его фильмы оказали значительное влияние на многих современных постановщиков, среди которых Дэнни Бойл, Ларс фон Триер, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Нури Бильге Джейлан, Стивен Содерберг.
Начало показа в 20:00. Входной билет стоит 500 рублей. Необходима предварительная регистрация.
Кинопоказ пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.
Как писали Юга.ру, 5 декабря на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Возвращение Одиссея» итальянского режиссера Уберто Пазолини. Это вольная экранизация знаменитого произведения Гомера.