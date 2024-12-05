Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Иваново детство» Андрея Тарковского

Кадр из фильма «Иваново детство» © Скриншот видео с Rutube-канала «channel33124778»

Кадр из фильма «Иваново детство» © Скриншот видео с Rutube-канала «channel33124778»

В Краснодаре 6 декабря можно будет посмотреть первый полнометражный фильм Андрея Тарковского (16+)

Образовательный проект Renaissance анонсировал на 6 декабря показ и обсуждение фильма «Иваново детство» (1962). Это военная драма и первая полнометражная лента Андрея Тарковского. В основе сценария лежит повесть Владимира Богомолова «Иван». Фильм рассказывает о мальчике, который потерял родителей и стал разведчиком в тылу врага. Картина принесла режиссеру всемирную славу.

Творчество Андрея Тарковского — уникальное явление мировой культуры. Его фильмы оказали значительное влияние на многих современных постановщиков, среди которых Дэнни Бойл, Ларс фон Триер, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Нури Бильге Джейлан, Стивен Содерберг. Начало показа в 20:00. Входной билет стоит 500 рублей. Необходима предварительная регистрация. Кинопоказ пройдет в арт-пространстве «Маяк» по адресу улица Красная, 100.