Вещи от Сергея Бурунова, Ксении Собчак и других знаменитостей появятся на новогодней распродаже Авито

Cо 2 декабря на Авито станут доступны дропы вещей от Сергея Безрукова, Ксении Собчак, Марианны Елисеевой, Сергея Бурунова, Антохи МС, Сергея Сухова, Ильи Куруча, Ольги Карпуть, техноблогеров Wylsacom и BRIGMAN

Дропы звезд приурочили к новогодним скидкам «людям от людей» со 2 по 22 декабря. Покупателям предложат новые- и ресейл-товары со скидками до 80%, а несколько новых топовых позиций можно будет купить по цене до тысячи рублей.

Знаменитости выставят вещи небольшой партией в личных аккаунтах с возможностью приобретения через Авито Доставку. Откроет серию звездных дропов Ксения Собчак. Она предложит пользователям костюмы от российского бренда I AM STUDIO по ценам от 8 до 48 тысяч рублей, синее платье YOU WANNA, в котором Ксения провела несколько собеседований, за 5 600 рублей, строгий костюм Roseville, который можно стилизовать со структурированными вещами и другие модные вещи.

© Фото пресс-службы Авито

Вещи Сергея Безрукова в коллаборации с онлайн-кинотеатром PREMIER станут доступны 4 декабря — в его дроп войдет одежда и аксессуары из детективного сериала по мотивам реальной жизни легендарного адвоката XIX века Фёдора Плевако. На платформе можно будет приобрести черное пальто главного героя, часы на цепочке, запонки и другие предметы, которые зрители могли видеть в кадре. Вместе с покупкой вещей из дропа пользователи смогут получить автограф актера.

© Фото пресс-службы Авито

10 декабря пользователи Авито смогут купить уникальные вещи от российского актера Сергея Бурунова. В его профиле будут легендарные авиационные куртки John Douglas, солнечные очки бренда Ray Ban, мотошлем с подписью актера, комплект книг, которые озвучивал Сергей, и даже режиссерский именной стул.

Все вырученные средства с продажи вещей Сергея Безрукова и Сергея Бурунова отправят на благотворительность — в фонды Ильинской больницы и помощи детям-сиротам «Измени одну жизнь».

GUCCI, D&G, McQueen и другие: зачем краснодарцам благотворительный секонд с известными брендами и причем здесь аутизм

С 5 декабря на Авито можно будут продавать гаджеты популярного техноблогера Wylsacom: самую первую версию Apple Watch с белым керамическим браслетом, личный геймпад для PS5 и даже ностальгическую вещь — первый телефон Валентина с камерой.

Марианна Елисеева с 8 декабря выставит на продажу стильные элементы своего гардероба: серую шубу Siammsiamm, рубашку из коллаборации Wanderson x Uniqlo, синий костюм с юбкой от бренда известного российского стилиста Rogov и другие вещи для создания стильного образа.

«Безлико, но дешевле, чем Zara»: обсудили краснодарский Maag с покупателями и стилистом

Репер Антоха МС 11 декабря предложит на Авито камеру GoPro, синтезатор, стабилизатор для телефона, который поможет в создании качественного видеоконтента, и ретро магнитофон. А в середине декабря Сергей Сухов сделает дроп со знаковыми элементами гардероба. Покупатели смогут найти его свитер с косичками, черный пиджак с булавкам и платок с принтом.