Встречать зиму и выбирать подарки. В Краснодаре пройдет фестиваль Green Door

В Краснодаре пройдет двухдневный фестиваль Green Door. Узнали, когда и какая программа (6+)

Краснодарский проект Green Door анонсировал на 7-8 декабря предновогодний маркет. Местные бренды представят свои изделия: украшения из серебра и полимерной глины с натуральными камнями и фарфором, вязаные сувениры, книги и краснодарский мерч, открытки, ватные елочные игрушки, авоськи, макраме-декор. Также в программе творческие мастер-классы от пространства «Клоунессный домик культуры».

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«Будем знакомиться, пить кофе, встречать зиму и выбирать подарки в приятной обстановке до того, как предновогодняя суета захватит город», — приглашают организаторы. Фестиваль пройдет с 11:00 до 20:30 в «Одном театре» по адресу улица Коммунаров, 268В. Вход свободный.