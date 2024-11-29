В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома
Краснодарцев приглашают на творческие мастер-классы по созданию предметов интерьера (14+)
Японский сад Краснодара анонсировал на 7-8 декабря серию творческих мастер-классов.
7 декабря в 11:00 начнется занятие по росписи шелкового свитка. Участники нанесут на его изображение камелии. Цветок символизирует успех в бизнесе, добродетель, счастье, лояльность, преданность и хороший вкус.
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7 декабря в 15:00 будет занятие по созданию бумажного шара кусудама в технике оригами. Жители Японии любят развешивать их у себя дома, веря, что они приносят счастье.
8 декабря в 11:00 начнется мастер-класс по росписи шелкового свитка. На этот раз тема встречи — каменная пагода, одно из знаковых мест Японского сада.
8 декабря в 15:00 можно будет научиться создавать шары темари. Участники узнают об истории древнего искусства, познакомятся с материалами, используемыми для вышивки, и смогут сделать декор с различными узорами.
Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.
Как писали Юга.ру, Японский сад Краснодара перешел на зимнее расписание. В будние дни территория работает с 7:30 до 23:30, а по выходным — с 7:00 до 23:30. Однако зайти в сад можно до 21:30.