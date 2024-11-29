В Японском саду Краснодара научат делать украшения для дома

7 декабря в 11:00 начнется занятие по росписи шелкового свитка. Участники нанесут на его изображение камелии. Цветок символизирует успех в бизнесе, добродетель, счастье, лояльность, преданность и хороший вкус.

7 декабря в 15:00 будет занятие по созданию бумажного шара кусудама в технике оригами. Жители Японии любят развешивать их у себя дома, веря, что они приносят счастье.

8 декабря в 11:00 начнется мастер-класс по росписи шелкового свитка. На этот раз тема встречи — каменная пагода, одно из знаковых мест Японского сада.

8 декабря в 15:00 можно будет научиться создавать шары темари. Участники узнают об истории древнего искусства, познакомятся с материалами, используемыми для вышивки, и смогут сделать декор с различными узорами.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.