В Краснодаре испытают новые тревожные сирены

Краснодарский край

Распечатать

  • Панорама Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Панорама Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В 11:00 2 декабря в Краснодаре состоится тестовый запуск 105 новых систем экстренного оповещения

Ровно в 11:00 в понедельник, 2 декабря, в Краснодаре раздастся сигнал тревоги. Это тестовые испытания новых систем безопасности, предупреждает пресс-служба мэрии.

Динамики должны будут пережавать сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».

Вплоне вероятно, что во многих районах города сигнал слышен не будет. Это нормально, уверяют в мэрии, поскольку проверять будут не всю сеть электросирен, а только 105 новых динамиков, установленных недавно. В любом случае граждан просят соблюдать спокойствие и не паниковать.

Напомним, что 2 декабря до 18:00 в горных районах Сочи действует предупреждение о лавиноопасности.

Безопасность Краснодар МЧС

Новости

«Не дайте нашим семьям замерзнуть зимой». Жители Новороссийска пожаловались Путину на отключения электричества
«Трубы могли превратиться в решето». На улице Московской в Краснодаре хотят заменить коллектор
В школах Краснодарского края будут включать классическую музыку вместо звонка
В Краснодаре на улице Московской пустили трамваи. Но через несколько часов образовался новый провал
В Краснодаре испытают новые тревожные сирены
Где в Краснодаре 2 декабря отключат электричество

Лента новостей

Реклама на сайте