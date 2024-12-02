В Краснодаре испытают новые тревожные сирены

Ровно в 11:00 в понедельник, 2 декабря, в Краснодаре раздастся сигнал тревоги. Это тестовые испытания новых систем безопасности, предупреждает пресс-служба мэрии.

Динамики должны будут пережавать сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».

Вплоне вероятно, что во многих районах города сигнал слышен не будет. Это нормально, уверяют в мэрии, поскольку проверять будут не всю сеть электросирен, а только 105 новых динамиков, установленных недавно. В любом случае граждан просят соблюдать спокойствие и не паниковать.