В Краснодаре испытают новые тревожные сирены
В 11:00 2 декабря в Краснодаре состоится тестовый запуск 105 новых систем экстренного оповещения
Ровно в 11:00 в понедельник, 2 декабря, в Краснодаре раздастся сигнал тревоги. Это тестовые испытания новых систем безопасности, предупреждает пресс-служба мэрии.
Динамики должны будут пережавать сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».
Вплоне вероятно, что во многих районах города сигнал слышен не будет. Это нормально, уверяют в мэрии, поскольку проверять будут не всю сеть электросирен, а только 105 новых динамиков, установленных недавно. В любом случае граждан просят соблюдать спокойствие и не паниковать.
Напомним, что 2 декабря до 18:00 в горных районах Сочи действует предупреждение о лавиноопасности.