В горах Сочи объявили опасность лавин

Впервые после наступления холодов в горных районах Сочи объявлено предупреждение о возможном сходе лавин

Слабая лавинная опасность на отметках выше 1500 метров над уровнем моря прогнозируется в Сочи с 18:00 1 декабря до 18:00 2 декабря — об этом объявила пресс-служба администрации города-курорта.

«Противолавинные службы курортов горного кластера действуют в круглосуточном режиме. Жителям и гостям Счои рекомендуется соблюдать осторожность. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 112», — говорится в сообщении.

Лавиноопасность в Сочи фиксируется впервые с начала холодного сезона.