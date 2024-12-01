В горах Сочи объявили опасность лавин

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Впервые после наступления холодов в горных районах Сочи объявлено предупреждение о возможном сходе лавин

Слабая лавинная опасность на отметках выше 1500 метров над уровнем моря прогнозируется в Сочи с 18:00 1 декабря до 18:00 2 декабря — об этом объявила пресс-служба администрации города-курорта.

«Противолавинные службы курортов горного кластера действуют в круглосуточном режиме.  Жителям и гостям Счои рекомендуется соблюдать осторожность. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 112», — говорится в сообщении.

Лавиноопасность в Сочи фиксируется впервые с начала холодного сезона.

Ранее мэрия Сочи показала, как город украсят к Новому году в условиях экономии средств, а курорты горного кластера рассказали, когда именно откроется лыжный сезон.

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