Где в Краснодаре 2 декабря отключат электричество

Собрали для вас полный список краснодарских адресов, где днем 2 декабря будут плановые отключения электроэнергии

Краснодарский НЭСК опубликовал список адресов, где с 9:00 до 17:00 2 декабря будет отключаться электроэнергия в связи с плановым техобслуживанием оборудования.

Мы собрали все эти адреса в удобном формате, где легко найти свой дом. В списке — центр, Гидрострой, Черемушки, Славянский, Горогороды, район «Баскет-Холла», а также поселки КНИИСХ и Солнечный.