Где в Краснодаре 2 декабря отключат электричество
Собрали для вас полный список краснодарских адресов, где днем 2 декабря будут плановые отключения электроэнергии
Краснодарский НЭСК опубликовал список адресов, где с 9:00 до 17:00 2 декабря будет отключаться электроэнергия в связи с плановым техобслуживанием оборудования.
Мы собрали все эти адреса в удобном формате, где легко найти свой дом. В списке — центр, Гидрострой, Черемушки, Славянский, Горогороды, район «Баскет-Холла», а также поселки КНИИСХ и Солнечный.
1-я Гвардейская 10
1-я Линия 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
Апрельская 21
Береговая 3/2, 9, 11, 15, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 132
Березовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35
Бершанской 3, 5, 7
Большевистская 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 201, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 220, 222, 224, 226
Гидростроителей 57, 59, 61, 63, 65
Горогороды 3-й Квартал 9, 11, 13
Горького 82
Думская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Затонная 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
Карасунская 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56
Кирова 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 75 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90
Кирпичный пер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Клеверная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34
Краевая 2, 4, 5, 6, 8
Краснодонская 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165
Краснодонский пр-д 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132
Красных Партизан 228
Кубанская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/3, 32/5, 32/7, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69
Лесопосадочная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 26 28, 30, 32, 34, 36
Матросова 111
Новокубанский пер. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
Октябрьская 109, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133
Переправный пер. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11
Побережный пер. 9
Пшеничная 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Сахалинская 7
Селезнева 100, 102, 104, 106, 110
Снежная 31
Средняя 81/3, 82 А
Ставропольская 4, 6, 7, 8, 248, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338
Старокубанская 88, 88/4, 88/5, 90, 92, 94, 96, 98
Трудовая 10
Трудовой Славы 62 А
Цветная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 82
Чапаева 56, 59, 63, 67
Челюскина 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24
А также:
Отделение №2 АФ «Солнечный» (полностью)
КНИИСХ 388, 401, 402, 403, 404, 432, 486, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 540, 549, 556, 591, 605
На минувшей неделе стало известно, какие метеорные потоки можно будет увидеть в декабре невооруженным глазом в кубанском небе.