Где в Краснодаре 2 декабря отключат электричество

Краснодарский край

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  • Лампочка © фото с сайта pixabay.com
    Лампочка © фото с сайта pixabay.com

Собрали для вас полный список краснодарских адресов, где днем 2 декабря будут плановые отключения электроэнергии

Краснодарский НЭСК опубликовал список адресов, где с 9:00 до 17:00 2 декабря будет отключаться электроэнергия в связи с плановым техобслуживанием оборудования.

Мы собрали все эти адреса в удобном формате, где легко найти свой дом. В списке — центр, Гидрострой, Черемушки, Славянский, Горогороды, район «Баскет-Холла», а также поселки КНИИСХ и Солнечный.

Где отключат свет 2 декабря

1-я Гвардейская 10

1-я Линия 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350

Апрельская 21

Береговая 3/2, 9, 11, 15, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 132

Березовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35

Бершанской 3, 5, 7

Большевистская 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 201, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 220, 222, 224, 226

Гидростроителей 57, 59, 61, 63, 65

Горогороды 3-й Квартал 9, 11, 13

Горького 82

Думская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Затонная 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Карасунская 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 47 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56

Кирова 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 75 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

Кирпичный пер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Клеверная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34

Краевая 2, 4, 5, 6, 8

Краснодонская 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165

Краснодонский пр-д 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132

Красных Партизан 228

Кубанская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/3, 32/5, 32/7, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69

Лесопосадочная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 26 28, 30, 32, 34, 36

Матросова 111

Новокубанский пер. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20

Октябрьская 109, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133

Переправный пер. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

Побережный пер. 9

Пшеничная 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Сахалинская 7

Селезнева 100, 102, 104, 106, 110

Снежная 31

Средняя 81/3, 82 А

Ставропольская 4, 6, 7, 8, 248, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338

Старокубанская 88, 88/4, 88/5, 90, 92, 94, 96, 98

Трудовая 10

Трудовой Славы 62 А

Цветная 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 43, 82

Чапаева 56, 59, 63, 67

Челюскина 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24

А также:

Отделение №2 АФ «Солнечный» (полностью)

КНИИСХ 388, 401, 402, 403, 404, 432, 486, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 540, 549, 556, 591, 605

На минувшей неделе стало известно, какие метеорные потоки можно будет увидеть в декабре невооруженным глазом в кубанском небе.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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Где в Краснодаре 2 декабря отключат электричество

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