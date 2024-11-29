До 120 метеоров в час. В декабре жители Краснодарского края смогут увидеть два звездопада

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани можно будет увидеть метеорный поток Геминиды и звездопад Урсиды из созвездия Малой Медведицы

22 ноября пресс-служба «Московского планетария» сообщила, что жители Кубани смогут наблюдать звездопад-гигант — метеорный поток Геминиды. Пик потока ожидается с 13 по 14 декабря.

По прогнозам специалистов, звезды будут падать со скоростью 120 метеоров в час.

До 15 декабря на Кубани ожидается ретроградный Меркурий:

Также в декабре жители Краснодарского края могут увидеть еще один звездопад — Урсиды из созвездия Малая Медведица. Пик явления придется на ночь с 21 на 22 декабря. Ожидается до 10 метеоров в час. 

Эксперты краснодарского астроклуба «Вега» рассказали Юга.ру, что с наблюдением звездопадов будут проблемы — в эти даты Луна близка к полнолунию, поэтому от нее будет засвет.

Как писали Юга.ру, в ноябре космонавт Олег Артемьев показал озеро Абрау под Новороссийском с борта МКС, а космонавт Константин Борисов поделился фото Геленджика.

Космос Краснодар Наука

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До 120 метеоров в час. В декабре жители Краснодарского края смогут увидеть два звездопада
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