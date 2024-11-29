До 120 метеоров в час. В декабре жители Краснодарского края смогут увидеть два звездопада

22 ноября пресс-служба «Московского планетария» сообщила , что жители Кубани смогут наблюдать звездопад-гигант — метеорный поток Геминиды. Пик потока ожидается с 13 по 14 декабря . По прогнозам специалистов, звезды будут падать со скоростью 120 метеоров в час.

Также в декабре жители Краснодарского края могут увидеть еще один звездопад — Урсиды из созвездия Малая Медведица. Пик явления придется на ночь с 21 на 22 декабря. Ожидается до 10 метеоров в час.



Эксперты краснодарского астроклуба «Вега» рассказали Юга.ру, что с наблюдением звездопадов будут проблемы — в эти даты Луна близка к полнолунию, поэтому от нее будет засвет.