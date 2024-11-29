В горах Сочи стартует горнолыжный сезон. Какие трассы откроют и сколько стоит ски-пасс?

«Готовы к старту зимних приключений? Мы ждем вас в горной долине Цирк-2: вельвет на трассах, кристально чистый воздух и идеальная атмосфера для первого спуска в сезоне», — добавили в пресс-службе.

Торжественное открытие пройдет на трассе «Первый снег» на высоте 2200 метров, для катания будут также доступны трассы горной долины «Цирк-2» на высоте 2050 метров. Для гостей подготовили активности, а более опытные лыжники и сноубордисты смогут принять участие в соревнованиях по джиббингу.

Джиббинг — скольжение на лыжах или сноуборде по разным плоскостям, таким как перила или так называемые боксы. В Сочи джиббингом начали заниматься с 2005 года. В 2007 году на курорте проводились соревнования между группами райдеров.

В пресс-службе курорта сообщили Юга.ру, что стоимость взрослого дневного ски-пасса в низкий сезон (с момента открытия сезона до 26 декабря) составит 3900 рублей, а детского — 2300 рублей. Прогулочные билеты стоят 2650 рублей для взрослых, для детей от 7 до 14 лет — 1600 рублей.

Взрослый сезонный именной ски-пасс стоит 59,5 тыс. рублей, детский — 30 тыс. рублей. Такой билет действует на неограниченное количество подъемов и спусков со спортивным снаряжением вплоть до закрытия сезона.

Людям старше 60 лет курорт предоставляет скидку 20% на дневной ски-пасс, а гости старше 70-ти могут получить его бесплатно. Оформить такие ски-пассы можно только с паспортом в кассе.