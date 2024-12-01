В Краснодаре открылись ярмарки новогодних украшений
С 1 декабря в Краснодаре начали работу уличные торговые точки с елочными игрушками и гирляндами
Как сообщает пресс-служба городской администрации, работать будет 16 пунктов продажи, рассредоточенных по 5 адресам:
- 11 точек разместятся на углу Красноармейской и Гоголя со стороны Кооперативного рынка;
- 2 точки будет на Одесской между Красной и Коммунаров;
- на улице имени Карякина между домами №10 и №18;
- на Атарбекова, 30;
- на Героя Аверкиева, 2.
Время работы каждый из предпринимателей определяет самостоятельно. Некоторые точки будут работать даже круглосуточно.
«Такие палатки привычны краснодарцам, являются традицией и частью новогоднего облика города. Возможность купить по пути домой яркий сувенир или мишуру способствует созданию особого предпраздничного настроения», — утверждает Ольга Ольшанская, начальник муниципального управления торговли и бытового обслуживания населения.
Ранее стало известно что елочные базары в Краснодаре откроются значительно позже обычного.