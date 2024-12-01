В Краснодаре открылись ярмарки новогодних украшений

С 1 декабря в Краснодаре начали работу уличные торговые точки с елочными игрушками и гирляндами

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работать будет 16 пунктов продажи, рассредоточенных по 5 адресам:

11 точек разместятся на углу Красноармейской и Гоголя со стороны Кооперативного рынка;

2 точки будет на Одесской между Красной и Коммунаров;

на улице имени Карякина между домами №10 и №18;

на Атарбекова, 30;

на Героя Аверкиева, 2.

Время работы каждый из предпринимателей определяет самостоятельно. Некоторые точки будут работать даже круглосуточно.

«Такие палатки привычны краснодарцам, являются традицией и частью новогоднего облика города. Возможность купить по пути домой яркий сувенир или мишуру способствует созданию особого предпраздничного настроения», — утверждает Ольга Ольшанская, начальник муниципального управления торговли и бытового обслуживания населения.

Ранее стало известно что елочные базары в Краснодаре откроются значительно позже обычного.